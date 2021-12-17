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Экология
17 декабря 2021  16:55

Путин: Решение экологических проблем нельзя откладывать в долгий ящик

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Решение экологических проблем в «сложных регионах» России нельзя откладывать в долгий ящик. Об этом на съезде РСПП заявил Президент Владимир Путин. 

«Двенадцать городов, где ситуация требует держать на особом контроле (вопросы с экологией)... Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой: не откладывать в долгий ящик и приступать к работе сейчас, ничего не переносить», — цитирует главу государства РИА Новости. 

Президент отметил, что есть вещи, которые нельзя переносить, ибо времени уже не осталось. Надо добиваться конкретного результата так, чтобы люди реально его видели и чувствовали его на своем здоровье, подчеркнул Владимир Путин.

#Владимир Путин
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