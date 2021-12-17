Путин: Решение экологических проблем нельзя откладывать в долгий ящик

Решение экологических проблем в «сложных регионах» России нельзя откладывать в долгий ящик. Об этом на съезде РСПП заявил Президент Владимир Путин.

«Двенадцать городов, где ситуация требует держать на особом контроле (вопросы с экологией)... Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой: не откладывать в долгий ящик и приступать к работе сейчас, ничего не переносить», — цитирует главу государства РИА Новости.

Президент отметил, что есть вещи, которые нельзя переносить, ибо времени уже не осталось. Надо добиваться конкретного результата так, чтобы люди реально его видели и чувствовали его на своем здоровье, подчеркнул Владимир Путин.