Регионы смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых для погашения рыночного долга

Регионы России смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых, чтобы погасить рыночный долг. Об этом во время заседания Правительства сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению Президента Правительство поможет регионам погасить рыночный долг, заместить часть займов, которые они брали у банков, или погасить задолженность по облигациям. Для этого утверждены правила предоставления субъектам Российской Федерации льготных бюджетных кредитов в текущем году. Средства будут выделяться по очень низкой ставке – всего 0,1% годовых», – сказал Председатель Правительства.

Отмечается, что по новым правилам средства на погашение задолженности будут выделяться на длительный период – до 2028 года. Выплачивать долг разрешается равными долями начиная с 2025 года.

По словам Мишустина, таким образом регионы не только сократят рыночный долг, но и смогут снизить платежи по его обслуживанию. «А значит, высвободить ресурсы для решения наиболее актуальных вопросов. Использовать их для развития экономики, социальных программ, совершенствования инфраструктуры», – подчеркнул он.

В апреле этого года Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину проанализировать проблемы социально-экономического развития субъектов России и принять необходимые меры, о чем сообщал «Татар-информ».