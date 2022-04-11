Путин поручил проанализировать социально-экономические проблемы регионов

Президент России Владимир Путин поручил Комиссии Государственного совета РФ совместно с кабинетом проанализировать проблемы социально-экономического развития субъектов Федерации и принять необходимые меры для стабилизации ситуации в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению „Государственное и муниципальное управление“ совместно с Правительством Российской Федерации проанализировать проблемы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и при необходимости принять решения, направленные на стабилизацию <…> ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере», — сказано в тексте поручения.

Срок исполнения — до 1 июля 2022 года. Ответственными за это назначены мэр Москвы Сергей Собянин и Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, до 25 апреля кабинет должен расширить возможность оказания финансовой помощи региональными институтами по поддержке бизнеса и сделать ее более удобной.