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Регионам предоставят больше возможностей распоряжаться деньгами на нацпроекты
Субъекты РФ получат получат больше возможностей распоряжаться деньгами, которые выделяются на национальные проекты. Такое предложение высказал Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию.
«Приведу конкретный пример: субъект федерации модернизирует поликлинику, качественно провел ремонт. Если при этом остались средства, их можно будет не возвращать в федеральный бюджет, а направить, скажем, на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники», — объяснил механизм российский лидер.
Он считает, что регионам нужно дать более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов.
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