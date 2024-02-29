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Политика 29 февраля 2024 13:47

Регионам предоставят больше возможностей распоряжаться деньгами на нацпроекты

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Регионам предоставят больше возможностей распоряжаться деньгами на нацпроекты
Стоп-кадр трансляции

Субъекты РФ получат получат больше возможностей распоряжаться деньгами, которые выделяются на национальные проекты. Такое предложение высказал Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию.

«Приведу конкретный пример: субъект федерации модернизирует поликлинику, качественно провел ремонт. Если при этом остались средства, их можно будет не возвращать в федеральный бюджет, а направить, скажем, на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники», — объяснил механизм российский лидер.

Он считает, что регионам нужно дать более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов.

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#Послание Президента-2024
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