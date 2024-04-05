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Региональный представитель ФАР рассказал, когда менять зимнюю резину на летнюю
Производители рекомендуют переходить с зимней резины на летнюю, когда средняя суточная температура воздуха минует рубеж в 5–7 градусов тепла. Когда этой весной начнут «переобуваться» казанские водители, «Татар-информу» рассказал региональный представитель ФАР по РТ Рамиль Хайруллин.
«Когда ночью температура стабильно держится не ниже 4-5 градусов, нет льда и заморозков, пора „переобуваться“. Обычно это происходит в середине апреля. На следующей неделе, ближе к выходным, люди поедут на шиномонтажки. Те, кто захочет избежать очередей, начнут менять шины уже на этой неделе», — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что не стоит слишком торопиться со сменой резины, если планируются очень ранние выезды или дальние поездки. Кроме того, по словам Хайруллина, в период межсезонья водителям на дорогах нужно быть особенно внимательными и осторожными.
Подробнее о смене зимних шин на летние читайте в материале «Татар-информа» «Проблемы с ценами и качеством»: когда «переобувать» машину и во сколько это обойдется.
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