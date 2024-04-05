«Проблемы с ценами и качеством»: когда «переобувать» машину и во сколько это обойдется

С аномального тепла, яркого солнца и дневных температур до 14 градусов начался апрель в Татарстане

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Скоро придет волна холода»

С аномального тепла, яркого солнца и дневных температур до 14 градусов начался апрель в Татарстане. Но погода весной переменчива и обманчива. К концу этой недели стоит ждать ощутимого похолодания. Так, 6 апреля в дневные часы в Казани похолодает до 4-5 градусов, а в ночь с 5 на 6 апреля столбик термометра опустится до минус 3 градусов.

«Сейчас температурный фон в Казани выше климатической нормы на 4-5 градусов. В это время по климату среднесуточная температура должна составлять около одного градуса. Мы находимся под влиянием гребня сибирского антициклона, идут южные потоки, много солнца. Но скоро придет волна холода», – сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

По его словам, в Москву в начале апреля пришла «африканская жара», днем воздух прогревался до 23 градусов. Это летнее тепло принес в столицу России теплый циклон. Но характер погоды в середине недели резко изменился, первый весенний шторм вернул зиму в Центральную Россию. Из-за шквалистого ветра в столичном регионе повалены деревья, где-то сорваны кровли домов, повреждены автомобили. К счастью, ненастье не дошло до Татарстана.

Юрий Переведенцев: «Мы находимся под влиянием гребня сибирского антициклона, идут южные потоки, много солнца. Но скоро придет волна холода» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным Гидромета РТ, 5 апреля республика будет находиться в зоне влияния волнового атмосферного фронта, ожидаются дожди, в северо-западных районах в конце дня и вечером с мокрым снегом. 6 апреля ночью сохранятся небольшие смешанного характера осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Днем, с отходом фронтального раздела и ростом атмосферного давления, существенных осадков не прогнозируется. 7 апреля районы Татарстана окажутся под влиянием поля повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны.

«Были случаи, когда снег в Казани выпадал в июле»

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели наша республика будет находиться под влиянием перемещающихся по северным широтам циклонов. При прохождении атмосферных фронтов пройдут дожди, температуры воздуха в дневные часы в понедельник составят 7-12 градусов, а во вторник повысятся до 9-14 градусов.

Когда же в нашем регионе окончательно сойдет снег? На этот вопрос ответил Юрий Переведенцев.

«Снеготаяние идет активно. Промерзание почвы не слишком глубокое, но снега в этом году слишком много» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Переход среднесуточной температуры через 5 градусов обычно происходит в середине апреля, к концу апреля – началу мая – через 10 градусов, а переход через 15 градусов чаще происходит в 25-х числах мая. По климатическим меркам устойчивый снежный покров разрушается ближе к 12 апреля», – сказал он.

По его данным, в ближайшую декаду температура воздуха в Казани будет выше нормы на 4 градуса. Ученый КФУ считает, что этой весной снег вряд ли растает раньше привычных сроков. Все дело в его больших запасах.

«Снеготаяние идет активно. Промерзание почвы не слишком глубокое, но снега в этом году слишком много. По климату обычно происходит разрушение снежного покрова 11-12 апреля», – отметил спикер КФУ.

Между тем, по его словам, снег еще может локально выпасть в конце апреля и даже в мае.

«Заморозки могут быть до 7 июня. Они были в начале мая и в прошлом, и в позапрошлом году. В истории были случаи, когда снег в Казани выпадал даже в июле, но он, конечно, сразу таял», – добавил Юрий Переведенцев.

«Срок службы шин будет вынужденно увеличиваться»

Производители рекомендуют переходить с зимней резины на летнюю, когда средняя суточная температура воздуха минует рубеж в 5-7 градусов тепла. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действие которого распространяется на Россию, запрещает эксплуатацию автомобилей на шипованной резине в период с июня по август. Однако каждый автовладелец решает этот вопрос для себя сам.

«Когда ночью температура стабильно держится не ниже 4-5 градусов, нет льда и заморозков, пора «переобуваться». Обычно это происходит в середине апреля. На следующей неделе, ближе к выходным, люди поедут на шиномонтажки. Те, кто захочет избежать очередей, начнут менять шины уже на этой неделе», – сообщил региональный представитель ФАР по РТ Рамиль Хайруллин.

Производители рекомендуют переходить с зимней резины на летнюю, когда средняя суточная температура воздуха минует рубеж в 5-7 градусов тепла Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что не стоит слишком торопиться со сменой резины, если планируются очень ранние выезды или дальние поездки. Между тем подморозить может еще и в мае, поэтому «на 100% с этим вопросом не угадаешь».

В период межсезонья, со слов эксперта, на дорогах водителям нужно быть особенно внимательными и осторожными.

«Нужно смотреть не только за собой, но и за другими. Конечно, нужно соблюдать дистанцию, но с этим у нас в России проблемы. Когда начинаешь ее соблюдать, другие водители воспринимают это как “окно”, в которое можно залезть», – говорит Хайруллин.

Также он напомнил, что на дорогах всегда нужно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Собеседник «Татар-информа» отметил еще одну проблему в связи с общей экономической ситуацией и санкциями.

«Ситуация с шинами сейчас не очень хорошая. Они стали дорогими, да и брендов уже особо нет, все разбежались. Поэтому срок службы шин у людей будет вынужденно увеличиваться. Если раньше люди могли в среднем спокойно менять шины раз в пять-шесть лет, а некоторые делали это уже через три года, то сейчас все не так. Проблемы с ценами, доступностью, качеством», – констатировал Рамиль Хайруллин.

Цены на летние и всесезонные шины в Татарстане в этом году продолжают расти Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Средняя цена за летнюю шину с начала года выросла на 21%»

Между тем цены на летние и всесезонные шины в Татарстане в этом году продолжают расти. Это следует из данных ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). Так, в марте 2024 года средняя цена за одну летнюю шину увеличилась на 21% по сравнению с началом года, достигнув отметки в 5,9 тыс. рублей. Таким образом, набор новых летних покрышек в среднем обойдется в 23,6 тыс. рублей.

Средняя стоимость одной всесезонной шины также увеличилась. В марте 2024 данный показатель составил 9,1 тыс. рублей, а прирост с начала года – 7%. Таким образом, набор новой «всесезонки» обойдется в 36,4 тыс. рублей.

«Сегменты рынка разделены на три категории: в пределах средней стоимости (плюс/минус 20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории “выше средней” или “ниже средней”. По результатам февраля 2024 года большая часть проданных шин относится к сегменту “ниже среднего”, который составляет 49% от общего объема продаж. Сегмент “выше среднего” имеет самую низкую долю в конечных продажах шин за этот период, приблизительно 25%», – сообщили «Татар-информу» в ЦРПТ.

При этом, по данным Росстата, шины для легковых автомобилей в Татарстане за год подорожали на 5,7% – стоимость одной покрышки в феврале составляла 4,9 тыс. рублей.

По результатам января-февраля 2024 года наибольший объем производства шин зафиксирован в Центральном федеральном округе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Общий объем предложения шин в России в январе-феврале 2023 года составил 13,2 млн покрышек против 10,7 млн в аналогичном периоде прошлого года, рост показателя составил 24%. Более половины, или 7 млн шин, обеспечили заводы в России. Импорт в январе-феврале этого года вырос на 37% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 6,2 млн штук.

По результатам января-февраля 2024 года наибольший объем производства шин зафиксирован в Центральном федеральном округе – 3 млн единиц продукции, что составляет 43% от общего объема производства в стране за рассматриваемый период. Динамика роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 23%. Второе место по объему производства шин занимает Приволжский федеральный округ, где в январе-феврале было произведено 2,2 млн шин, или 32% от общего объема производства в стране. Однако этот показатель снизился на 2% по сравнению с прошлым годом.