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«Проблемы с ценами и качеством»: когда «переобувать» машину и во сколько это обойдется
По прогнозам Гидрометцентра России, температура в апреле в столице Татарстана будет выше нормы на 1-2 градуса, а в ближайшую декаду будет теплее на 4 градуса. Когда менять зимнюю резину на летнюю и во сколько обойдется комплект новых автомобильных шин – в материале «Татар-информа».
«Скоро придет волна холода»
С аномального тепла, яркого солнца и дневных температур до 14 градусов начался апрель в Татарстане. Но погода весной переменчива и обманчива. К концу этой недели стоит ждать ощутимого похолодания. Так, 6 апреля в дневные часы в Казани похолодает до 4-5 градусов, а в ночь с 5 на 6 апреля столбик термометра опустится до минус 3 градусов.
«Сейчас температурный фон в Казани выше климатической нормы на 4-5 градусов. В это время по климату среднесуточная температура должна составлять около одного градуса. Мы находимся под влиянием гребня сибирского антициклона, идут южные потоки, много солнца. Но скоро придет волна холода», – сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
По его словам, в Москву в начале апреля пришла «африканская жара», днем воздух прогревался до 23 градусов. Это летнее тепло принес в столицу России теплый циклон. Но характер погоды в середине недели резко изменился, первый весенний шторм вернул зиму в Центральную Россию. Из-за шквалистого ветра в столичном регионе повалены деревья, где-то сорваны кровли домов, повреждены автомобили. К счастью, ненастье не дошло до Татарстана.
По данным Гидромета РТ, 5 апреля республика будет находиться в зоне влияния волнового атмосферного фронта, ожидаются дожди, в северо-западных районах в конце дня и вечером с мокрым снегом. 6 апреля ночью сохранятся небольшие смешанного характера осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Днем, с отходом фронтального раздела и ростом атмосферного давления, существенных осадков не прогнозируется. 7 апреля районы Татарстана окажутся под влиянием поля повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны.
«Были случаи, когда снег в Казани выпадал в июле»
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели наша республика будет находиться под влиянием перемещающихся по северным широтам циклонов. При прохождении атмосферных фронтов пройдут дожди, температуры воздуха в дневные часы в понедельник составят 7-12 градусов, а во вторник повысятся до 9-14 градусов.
Когда же в нашем регионе окончательно сойдет снег? На этот вопрос ответил Юрий Переведенцев.
«Переход среднесуточной температуры через 5 градусов обычно происходит в середине апреля, к концу апреля – началу мая – через 10 градусов, а переход через 15 градусов чаще происходит в 25-х числах мая. По климатическим меркам устойчивый снежный покров разрушается ближе к 12 апреля», – сказал он.
По его данным, в ближайшую декаду температура воздуха в Казани будет выше нормы на 4 градуса. Ученый КФУ считает, что этой весной снег вряд ли растает раньше привычных сроков. Все дело в его больших запасах.
«Снеготаяние идет активно. Промерзание почвы не слишком глубокое, но снега в этом году слишком много. По климату обычно происходит разрушение снежного покрова 11-12 апреля», – отметил спикер КФУ.
Между тем, по его словам, снег еще может локально выпасть в конце апреля и даже в мае.
«Заморозки могут быть до 7 июня. Они были в начале мая и в прошлом, и в позапрошлом году. В истории были случаи, когда снег в Казани выпадал даже в июле, но он, конечно, сразу таял», – добавил Юрий Переведенцев.
«Срок службы шин будет вынужденно увеличиваться»
Производители рекомендуют переходить с зимней резины на летнюю, когда средняя суточная температура воздуха минует рубеж в 5-7 градусов тепла. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действие которого распространяется на Россию, запрещает эксплуатацию автомобилей на шипованной резине в период с июня по август. Однако каждый автовладелец решает этот вопрос для себя сам.
«Когда ночью температура стабильно держится не ниже 4-5 градусов, нет льда и заморозков, пора «переобуваться». Обычно это происходит в середине апреля. На следующей неделе, ближе к выходным, люди поедут на шиномонтажки. Те, кто захочет избежать очередей, начнут менять шины уже на этой неделе», – сообщил региональный представитель ФАР по РТ Рамиль Хайруллин.
Он отметил, что не стоит слишком торопиться со сменой резины, если планируются очень ранние выезды или дальние поездки. Между тем подморозить может еще и в мае, поэтому «на 100% с этим вопросом не угадаешь».
В период межсезонья, со слов эксперта, на дорогах водителям нужно быть особенно внимательными и осторожными.
«Нужно смотреть не только за собой, но и за другими. Конечно, нужно соблюдать дистанцию, но с этим у нас в России проблемы. Когда начинаешь ее соблюдать, другие водители воспринимают это как “окно”, в которое можно залезть», – говорит Хайруллин.
Также он напомнил, что на дорогах всегда нужно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Собеседник «Татар-информа» отметил еще одну проблему в связи с общей экономической ситуацией и санкциями.
«Ситуация с шинами сейчас не очень хорошая. Они стали дорогими, да и брендов уже особо нет, все разбежались. Поэтому срок службы шин у людей будет вынужденно увеличиваться. Если раньше люди могли в среднем спокойно менять шины раз в пять-шесть лет, а некоторые делали это уже через три года, то сейчас все не так. Проблемы с ценами, доступностью, качеством», – констатировал Рамиль Хайруллин.
«Средняя цена за летнюю шину с начала года выросла на 21%»
Между тем цены на летние и всесезонные шины в Татарстане в этом году продолжают расти. Это следует из данных ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). Так, в марте 2024 года средняя цена за одну летнюю шину увеличилась на 21% по сравнению с началом года, достигнув отметки в 5,9 тыс. рублей. Таким образом, набор новых летних покрышек в среднем обойдется в 23,6 тыс. рублей.
Средняя стоимость одной всесезонной шины также увеличилась. В марте 2024 данный показатель составил 9,1 тыс. рублей, а прирост с начала года – 7%. Таким образом, набор новой «всесезонки» обойдется в 36,4 тыс. рублей.
«Сегменты рынка разделены на три категории: в пределах средней стоимости (плюс/минус 20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории “выше средней” или “ниже средней”. По результатам февраля 2024 года большая часть проданных шин относится к сегменту “ниже среднего”, который составляет 49% от общего объема продаж. Сегмент “выше среднего” имеет самую низкую долю в конечных продажах шин за этот период, приблизительно 25%», – сообщили «Татар-информу» в ЦРПТ.
При этом, по данным Росстата, шины для легковых автомобилей в Татарстане за год подорожали на 5,7% – стоимость одной покрышки в феврале составляла 4,9 тыс. рублей.
Общий объем предложения шин в России в январе-феврале 2023 года составил 13,2 млн покрышек против 10,7 млн в аналогичном периоде прошлого года, рост показателя составил 24%. Более половины, или 7 млн шин, обеспечили заводы в России. Импорт в январе-феврале этого года вырос на 37% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 6,2 млн штук.
По результатам января-февраля 2024 года наибольший объем производства шин зафиксирован в Центральном федеральном округе – 3 млн единиц продукции, что составляет 43% от общего объема производства в стране за рассматриваемый период. Динамика роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 23%. Второе место по объему производства шин занимает Приволжский федеральный округ, где в январе-феврале было произведено 2,2 млн шин, или 32% от общего объема производства в стране. Однако этот показатель снизился на 2% по сравнению с прошлым годом.
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