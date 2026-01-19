news_header_top
Общество 19 января 2026 13:41

Региональные автодороги в Татарстане от снега очищают 305 единиц спецтехники

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из-за снегопада на автомобильных дорогах регионального значения в Татарстане задействованы 305 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ночью дороги обслуживали 187 единиц. За сутки израсходовано 1045 тонн песко-соляной смеси и 37 тонн соли. На объектах авиации, водного и железнодорожного транспорта, на мостах через реки происшествий нет», – отметили в министерстве.

Водителей просят быть внимательными на дорогах из-за гололедицы. При возникновении нештатных ситуаций на региональных дорогах можно обратиться в круглосуточную оперативную службу Миндортранса РТ по телефону: 8 (843) 291-91-91.

Ранее синоптики Татарстана предупредили об образовании гололеда, а также о снегопадах и слабых метелях.

