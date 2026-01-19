news_header_top
Общество 19 января 2026 07:43

Синоптики Татарстана предупреждают об образовании гололеда

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 19 января, в Татарстане прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Утром с сохранением до конца дня местами по республике, включая Казань, образуется гололед,

Ранее метеорологи рассказали, что в понедельник на территории региона ожидается умеренный снег и от -5 до -10 градусов. Кое-где возможны слабые метели.

Согласно предварительным данным синоптиков, в начале недели Татарстан вновь окажется во власти атмосферных фронтов. Продолжится постепенное повышение температурного фона.

В понедельник в Татарстане ожидается небольшая метель и до −10°C днем
