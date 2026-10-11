Регбисты «Стрелы-Ак Барс» и «Енисея-СТМ» сыграют в полуфинале чемпионата России

Фото: официальный портал регбийного клуба "Стрелы-Ак Барс"

Ответный полуфинальный матч чемпионата России по регби между «Стрелой-Ак Барс» и «Енисеем-СТМ» состоится сегодня, 11 октября, в Красноярске. Начало игры – в 11:30 по московскому времени.

Первая встреча противостояния прошла в Казани 4 октября и завершилась победой казанского клуба со счетом 30:13. Уже после первого тайма «Стрела-Ак Барс» вела 19:3, а во втором тайме преимущество гостей стало еще больше – 27:3. Удаление Андрея Карзанова, успевшего оформить дубль, позволило красноярцам сократить разрыв.

«Стрела-Ак Барс» финишировала в регулярном чемпионате на третьей строчке: девять побед и одна ничья в 12 матчах, шесть бонусов и 44 набранных очка. В заключительном матче регулярки, который стал первым для нового домашнего стадиона клуба, команда переиграла московскую «Славу-МАР» со счетом 39:3.