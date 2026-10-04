«Стрела-Ак Барс» обыграла «Енисей-СТМ» в первом матче полуфинала ЧР

Фото: пресс-служба РК «Стрела-Ак Барс»

Казанский клуб «Стрела-Ак Барс» с крупным счетом 30:13 у себя дома обыграл красноярский «Енисей-СТМ» в первом матче полуфинала чемпионата России.

Уже после первого тайма казанцы оказались впереди со счетом 19:3. Во втором тайме счет на некоторое время стал и вовсе страшным для гостей – 27:3. Но удаление Андрея Карзанова дало красноярцам возможность сделать разрыв менее пугающим.

Втором матч полуфинала состоится в Красноярске 11 октября, он начнется в 12.00 по московскому времени.

«Енисей-СТМ» − самая титулованная команда российского регби: она 13 раз становилась чемпионом страны, десять раз – обладателем Кубка России, три раза – Суперкуба, два раза – Континентального щита. До сегодняшнего дня «тяжелая машина» и «Стрела-Ак Барс» встречались 16 раз, и лишь три встречи завершались победой казанцев, и только одну им удалось свести вничью.