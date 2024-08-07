Референт ректората КФУ: «На бесплатное обучение детей бойцов СВО направлено 25 млн»

Фото предоставлено Азатом Мусиным

Жители Новошешминского района стали участниками автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет». Встреча с населением состоялась в районном Доме культуры.

В мероприятии приняли участие депутат Госсовета РТ шестого созыва Леонид Якунин, референт ректората КФУ Ирина Терентьева, глава района Вячеслав Козлов. Модератором встречи выступил генеральный директор ТРК «Новый век», депутат Госсовета РТ шестого созыва Ильшат Аминов.

Фото предоставлено Азатом Мусиным

В начале встречи Вячеслав Козлов рассказал, как муниципалитет участвует в гуманитарной миссии по оказанию помощи бойцам СВО.

«На сегодняшний день более 130 новошешминцев выполняют свой воинский долг в зоне СВО. Многие имеют боевые ордена и медали. Наш район оказывает им всестороннюю помощь — от рядовых жителей до предпринимателей, нефтяников, сельских поселений, фермеров, общественных организаций», — подчеркнул глава района.

Фото предоставлено Азатом Мусиным

По словам Козлова, за 2 года в зону СВО отправлено гуманитарного груза на более чем 70 млн рублей, совершено 90 поездок с грузом. Бойцы получили 26 автомобилей, 6 мотоциклов, 2 мобильные бани и многое другое. Также формируются личные посылки.

«Вся эта помощь адресная, она доходит до каждой воинской части, до каждого бойца. Я выражаю большую благодарность активу района, всем новошешминцам за это», — поблагодарил он.

Фото предоставлено Азатом Мусиным

Также глава района рассказал о том, как организован набор на контрактную службу. Он отметил, что в этом году контракт подписали более 40 мужчин из района. Есть ещё желающие, и это в ряде случаев связано с достойными выплатами.

«Выплата от республики составляет 1 млн. 5 тыс. рублей, от Минобороны РФ — 400 тысяч, а от нашего района — 200 тысяч рублей единовременно при подписании контракта», — отметил Вячеслав Козлов.

Эту тему развила и Ирина Терентьева.

«Поддержка наших ребят идет и от всех общественных организаций. Только за 2 последних месяца отправлено грузов на 1,4 млн рублей, — отметила она. — А дети участников СВО в нашем КФУ смогут бесплатно получить образование, на эти цели выделены 25 млн рублей», – сказала она.

Фото предоставлено Азатом Мусиным

Спикер также рассказала о новых национальных проектах и их важности. В их числе проекты «Семья», «Здоровье», «Молодёжь России» и другие. В их основе — народосбережение, благополучие людей, комфортная среда и дальнейшее развитие экономики.

Леонид Якунин в своём выступлении отметил, что по национальным проектам строятся объекты социальной сферы, жилье, дороги. За 2023 год в Татарстане построили 770 объектов на федеральные и республиканские средства. За последние три года на эти цели были направлены более 120 млрд рублей федеральных и республиканских средств.

Фото предоставлено Азатом Мусиным

Модератор встречи Ильшат Аминов отметил, что в нашей республике по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова запускается новый проект по реконструкции и модернизации коммунальных сетей.

«Это очень актуальная и нужная программа, но она должна работать не только в городах, но и в сельских населенных пунктах», — подчеркнул глава района Вячеслав Козлов.

Фото предоставлено Азатом Мусиным

Были вопросы к спикерам и у участников встречи. Фермер Николай Скоков просил обратить особое внимание к развитию сельхозпроизводства. Директор Чувашско-Чебоксарской школы Оксана Сидорова предложила ввести распределение и отработку окончивших ВУЗы специалистам. Глава Зиреклинского сельского поселения Джалиль Гайфутдинов поднял проблемы сельских дорог, а глава Архангельского поселения Нина Сердюк озвучила проблему капремонта моста в селе.

Завершая встречу, глава района обозначил, что в районе реализуются национальные проекты и решаются многие задачи благодаря им. «Надеемся, что они будут в приоритете и у будущего парламента нашей республики», — подчеркнул Вячеслав Козлов.

Фото предоставлено Азатом Мусиным

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

Фото предоставлено Азатом Мусиным

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).