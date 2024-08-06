Аксубаевцы попросили автобус для перевозки дошкольников и ремонт мостов

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

Аксубаевцы приняли автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» после Лениногорского района. Встреча с населением в районном Доме культуры состоялась при участии зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Александра Чубарова, депутата Госсовета РТ, директора ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоата Валиева и главы района Камиля Гилманова.

Модератором встречи выступил гендиректор телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Главным вопросом встречи стала тема СВО и меры поддержки военнослужащих и их семей. Глава района Камиль Гилманов обртил внимание, что аксубаевские волонтеры 17 раз выезжали с шефской помощью для участников спецоперации.

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

На сегодняшний день 213 жителей района служат на передовой, из них 144 — бойцы-контрактники. «Мы на связи с каждым из ребят, знаем, в чем они нуждаются, и стараемся помочь, исполнить их просьбы о помощи. И это у нас получается благодаря нашим неравнодушным жителям, нашим волонтерам», — отметил глава района.

Как известно, подшефным Татарстану является город Лисичанск, аксубаевцы выезжали туда три раза с гуманитарной помощью мирным жителям.

Гилманов отметил, что в непростое для страны время не осталось ни одного жителя района, который бы не принял участие в помощи защитникам и мирным жителям новых территорий.

Директор ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев также затронул этот вопрос — дорожники за два года спецоперации оказали помощь защитникам на 22 млн рублей. Средства шли на гуманитарные грузы, помощь одеждой, продуктами питания и отправку автомобилей.

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

Спикеры рассказали о новых национальных проектах, реализуемых в Татарстане, обсудили, насколько важна каждая из поставленных национальных целей для страны. Уже анонсирован ряд программ, охватывающих все сферы жизни. Глава района Камиль Гилманов предложил добавить еще две — программу строительства коммунальных сетей и ремонта муниципальных мостов.

Также он рассказал о других вопросах, волнующих местных жителей. Только за первое полугодие текущего года в Совет и исполкома района их поступило 157. Это в том числе обращения по поводу уборки снега, оказания материальной помощи, строительства дорог, уличного освещения и трудоустройства.

Александр Чубаров подчеркнул необходимость расширения программ по экологии. «В Татарстане активно действуют программы по ликвидации несанкционированных свалок, благоустройству прудов, рек, программа „За чистоту Волги“. Оздоровлено и очищено 29 рек и озер, для двух с половиной миллионов жителей были улучшены условия жизни в результате экологических мероприятий. В республике стартовал пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов. Однако эти программы требуют развития, — подчеркнул спикер. — Необходима программа по внедрению сортировки всех твердых отходов и их вторичному использованию, также продолжение реализации программы по восстановлению лесов и высадке зеленых насаждений».

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

Аксубаевцы также обратились к выступающим. Жители деревень Старые и Новые Киязлы, Кзыл-Тау попросили включить в программу строительства дорогу Новое Тимошкино-Киязлы. Многодетная мама из деревни Кисы заявила о необходимости организовать автобус для перевозки дошкольников до детского сада.

Глава Беловского сельского поселения Ильсур Махмутов попросил обратить внимание на муниципальные мосты, которые требуют срочного ремонта. Нужно провести работы, пока они не стали аварийными и не требуют больших затрат. Также он высказался за строительство новой дороги до села Старое Узеево.

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Фото предоставлено Людмилой Жареновой

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).