Референдум в Лаишевском районе открылся под аплодисменты переселенцев из Донбасса

Сегодня на временном выездном избирательном участке в одном из фойе санатория «Санта» в Лаишевском районе Татарстана проходит голосование жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые проживают на территории муниципалитета. Они голосуют на референдуме по вопросу вхождения в состав России, пишет «Камская новь».

Жители занятых во время специальной военной операции на Украине территорий Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик собрались у входа в зал задолго до начала мероприятия. Объявление о начале голосования они встретили аплодисментами.

Зал голосования оборудован закрытыми кабинами по обе стороны от столов членов комиссии. Имелись антисептические средства, на входе вручались медицинские маски. Бюллетени голосующие опускали в опечатанные прозрачные урны с наименованиями территорий.

По мнению большинства пришедших на референдум, происходящее сегодня это не только защита Донбасса. но и защита будущего России. Елизавета из Мариуполя отметила хорошую организацию, а Маргарита из Горловки дополнила, что голосование на участке проходит свободно и добровольно.

У всех граждан, вынужденно уехавших с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, проживающих на территории Республики Татарстан, есть возможность проголосовать на избирательных участках с 23 по 27 сентября.

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение о плебисцитах в республиках Донбасса и на занятых российскими войсками территориях Украины: «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим».