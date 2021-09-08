Речной маршрут между Татарстаном, Чувашией и Нижегородской областью откроют в 2022 году

В навигацию следующего года по Волге будут организованы туристические маршруты между Татарстаном, Чувашией и Нижегородской областью. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Чувашии Денис Спирин, передает ТАСС.

«С Татарстаном и Нижегородской областью в следующем году намерены создать новую дорогу, водную дорогу. Это будет речная артерия для связки Татарстана, Чувашии и Нижегородской области между собой. Это опять же будут интересные туры, когда по Волге можно будет дойти как от Нижнего Новгорода до Чебоксар, так и от Чебоксар до Казани», — пояснил собеседник агентства.

Спирин уточнил, что туристический маршрут будет предусматривать посещение малых городов. Так, например, на территории Чувашии запланированы остановки в Мариинском Посаде и Козловке.

В маршрутах планируется задействовать три водных судна «Валдай 45Р», которые приобрела Чувашская Республика.

«Валдай 45Р» способен разгоняться до 75 км/ч, имеет запас хода до 550 километров и вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа. Судно предназначено для обслуживания длинных маршрутов на полноводных реках.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что между Казанью и Чебоксарами начнет курсировать судно на подводных крыльях, произведенное в Нижегородской области Центральным конструкторским бюро имени Р. Е. Алексеева.