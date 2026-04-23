Речной маршрут из Казани в Набережные Челны откроется 1 мая

Скоростное судно «Метеор 2020»

Из речного порта Казани 1 мая запустят новый маршрут скоростного флота по Волге и Каме в Набережные Челны. Рейс объединит и другие города республики – Чистополь, Елабугу и Нижнекамск, где запланированы остановки. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«По моему мнению, это исторический проект, это возрождение речной перевозки на скоростных судах по Каме. Надеемся, что этот маршрут понравится жителям Татарстана, независимо от того, в каком районе они проживают, и будет интересен нашим гостям, туристам. Напомню, что в республику ежегодно приезжают более 4 млн туристов», – сказал он.

Иванов подчеркнул, что для Набережных Челнов запуск этого речного маршрута – историческое событие. «Город начинает прием туристов, прибывающих на водном транспорте», – заявил он.

Для татарстанцев и гостей из других регионов России, которые выберут этот маршрут, в каждом городе подготовлены туристические программы.

«Настоящим открытием как туристического центра станет город Набережные Челны. Большая надежда на визит-центр „КАМАЗ“, который был открыт в прошлом году. Это легендарный завод, команда. И, конечно, интересна история города в целом. Думаю, что для многих она еще пока неизвестна», – подчеркнул Иванов.

Кроме того, по его словам, во время путешествия по реке можно будет полюбоваться красивой природой Татарстана.

В Татарстане 24 апреля откроется пассажирская навигация по Волге. Из речного порта Казани будет организовано более десяти социально значимых маршрутов.

