Из Казани в Челны по воде: речной маршрут по Каме перезапускают спустя десятилетия

В этом году компания «Флот РТ» возродит речные перевозки между Казанью и Набережными Челнами с остановками в Елабуге, Чистополе и Нижнекамске. В каждом городе для пассажиров рейса подготовили экскурсионную программу, которую им предложат по прибытии. Однако туристы могут путешествовать самостоятельно. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Завтра в Татарстане откроется пассажирская навигация

«Это возрождение речных перевозок на скоростных судах по Каме»

Завтра в Татарстане откроется пассажирская навигация. Из речного порта Казани будет организовано более десяти социально значимых маршрутов. А 1 мая запустят новый маршрут скоростного флота по Волге и Каме – из Казани в Набережные Челны и обратно. Рейс объединит и другие города республики – Чистополь, Елабугу и Нижнекамск, где запланированы остановки.

«По моему мнению, это – исторический проект, это возрождение речных перевозок на скоростных судах по Каме. Надеемся, что этот маршрут понравится жителям Татарстана, независимо от того, в каком районе они проживают, и будет интересен нашим гостям, туристам. Напомню, что в республику ежегодно приезжают более 4 млн туристов», – сказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Сергей Иванов

Для татарстанцев и гостей из других регионов России, которые выберут этот маршрут, в каждом городе подготовлены интересные программы.

«Настоящим открытием как туристического центра станет город Набережные Челны. Большая надежда на визит-центр «КАМАЗ», который был открыт в прошлом году. Это легендарный завод, команда. И, конечно, интересна история города в целом. Думаю, что для многих она еще пока неизвестна», – подчеркнул Иванов.

Кроме того, по его словам, во время путешествия по реке можно будет полюбоваться красивой природой Татарстана.

«Рейс планируется сделать ежегодным»

Рейс будет открыт до 30 августа. Из Казани судно будет отправляться по пятницам и субботам, а из Набережных Челнов – по субботам и воскресеньям, рассказал генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Расписание уже сформировано. В 8.30 судно будет выходить из Казани и прибывать в Набережные Челны в 14.20. Обратно из Набережных Челнов оно выходит на следующий день в 13 часов и прибудет в Казань в 18.50. В субботу еще одно судно выходит из Казани, и оно возвращается в воскресенье в столицу Татарстана», – сообщил он.

Роман Лизалин

На маршруте будут задействованы «Метеоры-2020», которые компания приобрела в конце навигации прошлого года. «Мы их уже успели испытать в октябре и ноябре прошлого года. Оба судна себя очень хорошо зарекомендовали», – отметил Лизалин.

По его словам, рейс планируется сделать ежегодным и вводить на маршруте дополнительные остановки. Например, уже к середине навигации «Флот РТ» хочет сделать остановку в Камском Устье, а в дальнейшем – в Рыбной Слободе.

«Будем принимать обратную связь от наших пассажиров по этому направлению. В будущем возможно увеличение количества рейсов. И, конечно, в следующие периоды будем расширять остановки. Это уникальный проект, к которому мы давно шли. На регулярной основе такой рейс был только при Советском Союзе», – заявил Лизалин.

Со временем на этом маршруте также планируется предоставлять услугу аудиогида.

В городах, где будет останавливаться «Метеор», – Чистополе, Елабуге и Нижнекамске – можно продолжить путь дальше, а можно остаться и пойти на экскурсию.

В Чистополе туристы смогут погулять по купеческой усадьбе

Так, в Чистополь «Метеор» будет прибывать в 11.35. Из речного порта туристы могут отправиться в Свято-Никольский кафедральный собор. Затем они познакомятся с историей города во время обзорной экскурсии, посетят на выбор Мемориальный музей Бориса Пастернака, Музей истории города или Музейно-выставочный центр. Далее их ожидает посещение купеческой усадьбы.

Земфира Хуснутдинова

«Это наш новый туристический объект показа, он готов распахнуть свои двери к новому сезону. Предусмотрены экскурсия по купеческой усадьбе, осмотр главного дома с аутентичными интерьерами, рассказы о повседневной жизни, традициях купеческой семьи», – рассказала заместитель директора по развитию туризма Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Земфира Хуснутдинова.

«Нижнекамские термы стали местом притяжения туристов из других регионов России»

В Нижнекамске «Метеор» совершит остановку в 13.20. Туристов, пожелавших остаться, встретят на причале и отвезут в гостиницу.

В первый день запланирована пешеходная экскурсия «Родник – творца начало» и по желанию – посещение Нижнекамских терм.

Ленар Ахметов

Во второй день пройдет автобусно-пешеходная экскурсия «Молодой зеленый Нижнекамск». Она включает ознакомление с главными достопримечательностями города – центральной соборной мечетью «Джамиг» и храмом Казанской иконы Божией Матери, а также посещение музея народного художника Татарстана Ахсана Фатхутдинова.

«Нижнекамск славится парками, скверами, благоустройством, поэтому туристы точно не останутся равнодушными к этому. И, конечно, Нижнекамские термы стали местом притяжения туристов из других регионов России. Это на сегодня один из самых успешных проектов», – сказал заместитель главы Нижнекамского района РТ Ленар Ахметов.

В Елабуге по субботам будет проходить гастрономический фестиваль

В Елабугу «Метеор» причалит в 13.35. Туристов будет встречать представитель туристско-информационного центра Елабужского музея-заповедника, который предоставит буклеты и карты с достопримечательностями города.

Кроме того, будет курсировать рейсовый автобус, который доставит гостей до центральной исторической площади или до Чертова городища, сообщил заместитель директора «Купеческого городка» Владислав Пыченков.

Владислав Пыченков

«В обоих локациях будут располагаться либо мобильные, либо стационарные туристско-информационные центры, где можно будет приобрести различные программы и туры по нашему городу», – заметил он.

Елабужский музей-заповедник также подготовил специальные программы, включающие обзорные экскурсии по городу с посещением различных достопримечательностей.

«На пляже, который находится рядом с причалом, во время купального сезона будут доступны шезлонги, катамараны, скутеры. Каждую субботу на пляже с 14 часов будет проходить гастрономический фестиваль. Шеф-повара нашего города и района вместе со специальными гостями будут готовить очень вкусные блюда и делиться секретами их приготовления», – подчеркнул Пыченков.

«Новым объектом, привлекающим внимание, стал визит-центр «КАМАЗ»

В Набережных Челнах для туристов запланирована обзорная экскурсия по городу, посещение визит-центра «КАМАЗ», историко-краеведческого музея.

«Новым объектом, привлекающим внимание, стал визит-центр «КАМАЗ». Здесь можно познакомиться с историей и современными технологиями одного из крупнейших автомобильных производств России. Это цифровое пространство. Можно сесть в кабину «КАМАЗа», почувствовать, как вы едете за рулем», – отметила заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Наталия Кропотова.

Наталия Кропотова

По ее словам, в городе также есть большое количество парков и дельфинарий.

Экскурсионные туры в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах можно приобрести сразу по прибытии в эти города. Сделать это можно также дистанционно на туристических сайтах муниципалитетов.

«Планируем сформировать пакетные туры. Мы сейчас этим занимаемся», – сообщил корреспонденту «Татар-информа» Лизалин.