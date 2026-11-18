Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Директор Института истории материальной культуры РАН и рецензент второго тома издания Андрей Поляков назвал большой победой Академии наук РТ и прорывом выход нового учебника «Археология Волго-Уралья» Института археологии им. Халикова АН РТ. Он также предложил использовать новый учебник для преподавания археологии по всей стране

«Это прорыв и новое слово в подготовке наших студентов. Учебник очень своевременный. Он будет востребован не только на территории Волго-Уралья, но и по всей стране, поскольку демонстрирует важные современные тенденции. Археология сейчас движется в направлении интеграции с другими науками, и уже совершенно невозможно преподавать студентам по учебникам 1980-х годов, которые не учитывают разнообразие научных методов и не затрагивают сложные вопросы консервации, реставрации и музеефикации археологических объектов. Такие направления не встретишь не только в научной литературе, но и в литературе, необходимой для подготовки специалистов следующего поколения», – считает Поляков.

В числе достоинств новой книги Института археологии им. Халикова он отметил участие большого коллектива авторов. Такой подход позволил привлечь к каждому разделу ведущих специалистов своих областей и избежать чрезмерных упрощений в и без того обобщающем издании.

«Выход данного учебника – это большая победа Академии наук Республики Татарстан. Приложены колоссальные усилия, чтобы насколько многогранно и объемно, с привлечением большого числа авторов подготовить это издание. Я бы даже рекомендовал подумать о том, чтобы доработать этот учебник до всероссийского уровня», – отметил рецензент из РАН.

Предложение Полякова о «доработке» связано с тем, что второй том – достижение всероссийского уровня, и его, с некоторыми дополнениями, можно использовать для преподавания археологии по всей стране.

«Мы будем думать о вопросах, которые вы обозначили», – ответил на предложение Полякова директор Института археологии им. Халикова АН РТ Айрат Ситдиков.