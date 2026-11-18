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Новый учебник «Археология Волго-Уралья» показали в Академии наук РТ. Издание подготовлено коллективами Института археологии им. Халикова Академии наук Республики Татарстан, Марийского государственного университета и ведущими специалистами профильных научных и научно-образовательных учреждений.

«Еще один важный проект реализован. Он будет иметь историческое значение», – дал оценку новому труду Института археологии им. Халикова президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

По замечанию Минниханова, сегодня Волго-Уралье считается территорией, где сформировался татарский народ, средневековые тюркские государственные образования, уникальные цивилизации и культуры. Далекое прошлое этого региона содержит немало белых пятен, и его исследование сегодня представляет широкий простор для работ.

«Копать и копать, исследовать и исследовать, описывать и описывать», – заключил Минниханов.

Больше того, он отметил, что реализация подобных проектов укладывается в «тренд», заданный Президентом РФ: сохранение национальной идентичности является приоритетным направлением научно-технологического развития страны.

Отмечается, что «Археология Волго-Уралья» – это первый труд, обобщающий археологические данные по данному региону. В нем собрана вся актуальная информация по данному региону за весь период исследований. От одноименного академического семитомника данная работа отличается более доступным изложением – она позволяет познакомиться с основными положениями современной науки.

«Это квинтэссенция современного знания как по региону, так и по современным методам», – описал труд директор Института археологии Айрат Ситдиков.

На почти полутора тысячах страниц учебника раскрывается весь объем и междисциплинарность археологических исследований. Издание поделено на два тома. В первом томе упрощенным образом представлен весь археологический материал с каменного века до периода позднего средневековья, связанный с территорией Волго-Уралья: как складывались, менялись и развивались различные сообщества и культуры в данном регионе, в чем их ключевые признаки и особенности.

«Учебник очень своевременный. Он будет востребован не только на территории Волго-Уралья, а второй том будет востребован по всей стране», – отметил рецензент второго тома, директор Института истории материальной культуры РАН Андрей Поляков.

Во втором томе сделан акцент на тесную связь археологии с другими научными дисциплинами. Здесь есть разделы по методике археологических исследований, рассмотрена тема музеефикации памятников и даже юридические вопросы – весь объем знаний, необходимый для подготовки археолога нашего времени.

«Подготовлен действительно уникальный учебник по археологии для высших учебных заведений, и это очень серьезный шаг в развитии не только татарстанской, но и всей отечественной науки. Первый том по сути дает глобальную историческую картину развития региона от эпохи древности до XVIII века. Второй том представляет уникальные наработки, которые в последнее время осуществляет Институт археологии во взаимодействии с профильными институтами РАН, по применению естественно-научных методов при выявлении и анализе артефактов, подняты вопросы правового характера при сохранении этого наследия», – отметил один из рецензентов этого издания, директор Института истории им. Марджани АН РТ Радик Салихов.

Отмечается, что учебник разработан в соответствии с требованиями ГОСТ и предназначен в первую очередь для студентов, хотя отмечается, что интересен он будет и для широкого круга читателей. Тираж книги будет направлен высшим учебным заведениям.

«Сейчас подготовлено представление к вузам о возможности передать им учебник. Некоторые коллеги, которые уже знали о выходе этого издания, запрашивают часть книг для включения в научные библиотеки вузов для использования в учебном процессе», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Ситдиков.

Учебник подготовлен в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа».