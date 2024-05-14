РЭЦ: Татарстан является образцовым регионом для привлечения инвестиций

Татарстан всегда приводится в пример как образцовый регион с точки зрения практики и условий для привлечения инвестиций. Об этом на совещании по вопросам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах ПФО заявил директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Снег.

Спикер презентовал участникам встречи проект Рейтинга реализации экспортного потенциала, который будет учитываться при составлении национального рейтинга инвестклимата АСИ. Ожидается, что новый он поможет замотивировать регионы к активизации своего экспортного потенциала и внедрению лучших практик поддержки экспорта.

«Всем знаком национальный инвестиционный рейтинг „Агентства стратегических инициатив“, который уже существует порядка десяти лет. И Татарстан все эти годы находится в нем на лидирующих позициях», — напомнил он.

В прошлом году в список попали также Нижегородская область и Башкирия, занявшие места вслед за РТ. Также в топ-15 расположились Самарская и Саратовская области.

«В соответствии с тестовыми расчетами рейтинга реализации экспортного потенциала Татарстан также получает второе место», — подчеркнул Михаил Снег.

Участники мероприятия обсудили ключевые аспекты реализации национального проекта, стратегические направления экспорта до 2030 года, в том числе меры поддержки, цели и задачи. Также стороны обменялись опытом в вопросах поддержки экспортной деятельности, ознакомились с упешными региональными программами и стратегиями.

В совещании приняли участие представители руководства субъектов ПФО, федеральных ведомств и РЭЦ.

Вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель подробно рассказал о мерах господдержки, доступных российским компаниям.

«Экспорт в последнее время занимает все больше и больше внимания регионов. И это абсолютно правильно, потому что те средства, которые регионы инвестируют в поддержку экспорта возвращаются многократно. Это дополнительные налоговые отчисления, это повышение конкурентоспособности тех предприятий, которые работают на территории этих субъектов», – сказал он.

По данным Генкеля, только за прошлый год экспортеры получили финансовую поддержку на сумму порядка 14 млрд рублей. Благодаря этому осуществлены отгрузки почти на 190 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.