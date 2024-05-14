Татарстан планирует на 70% увеличить несырьевой экспорт к 2030 году

Уже к 2030 году объемы несырьевого экспорта Татарстана должны вырасти на 70%. Об этом на окружном совещании в Иннополисе, посвященном вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», заявил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, министр ознакомил участников совещания с результатами 2023 года, которых республика достигла в этой сфере. Так, объем экспорта Татарстана по итогам года составил пятую часть (20%) от всей отгруженной продукции. Поддержку Российского экспортного центра получили 49 предприятий-экспортеров — для дальнейшего роста этого показателя необходимо открыть в республике отделения РЭЦ.

Коробченко отметил, что в республике оказывается вся необходимая помощь предприятиям, которые хотят выйти на зарубежные рынки. Так, за год им было оказано свыше 3 тысяч услуг. Их получили более 400 экспортно ориентированных МСП, в том числе 79 заключивших экспортные контракты.

РТ имеет большой потенциал для развития внешнеэкономической деятельности, подытожил глава Минпромторга республики.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина с 2019 года.