Ребята из Лисичанска посетили центр «Точка роста» в Елабужском районе РТ

В рамках проекта «Университетские смены» Мортовскую школу Елабужского района посетили школьники 9–11-х классов из подшефного Татарстану города Лисичанска.

Гости познакомились с местными традициями и культурой. Также учащиеся поучаствовали в мастер-классах по физике, химии и биологии с использованием цифровых лабораторий «Точки роста».

«В прошлом году у нас обучались 37 детей из Лисичанска. Некоторые из них остались получать высшее образование в Елабуге», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.

Центр образования «Точка роста» естественнонаучного и технологического направления открылся в сентябре этого года. Здесь установлено необходимое оборудование, работают новые классы биологии, химии и физики.

Такие центры создаются на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых городов, их открытие является частью национального проекта «Образование».

Забота еще об одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае этого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше, подробнее об этом читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город».

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. В воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».