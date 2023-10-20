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Ребенок, погибший в казанском «Салават Купере», мог выпасть через проем на общем балконе
Двухлетний ребенок в казанском «Салават Купере» мог выпасть через проем в балконе подъезда.
Кадрами, на которых видно, что на общих подъездных балконах есть широкие отверстия, в которые мог бы пролезть маленький мальчик, поделились в прокуратуре Татарстана.
Как сообщил источник «Татар-информа», по одной из версий, мать ребенка отправилась в школу за старшим сыном. В это время младший проснулся, выбрался на общий балкон и выпал с высоты 17-го этажа.
Ранее мы сообщали, что трагедия произошла сегодня вечером в доме №17 по улице Ильгама Шакирова в ЖК «Салават Купере-2».
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