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В Казанском ЖК «Салават Купере» двухлетний мальчик разбился насмерть, выпав с 17-го этажа
Сегодня в социальных сетях появилась информация, что в Казани с 17-го этажа выпал ребенок и разбился насмерть.
Как стало известно агентству от собственного источника, трагедия произошла на территории ЖК «Салават Купере-2».
Двухлетний мальчик выпал с балкона подъезда дома №17 на улице Ильгама Шакирова.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, безутешная мать долгое время не отдавала сотрудникам полиции тело ребенка.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов. По факту случившегося организована процессуальная проверка.
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