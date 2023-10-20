В Казанском ЖК «Салават Купере» двухлетний мальчик разбился насмерть, выпав с 17-го этажа

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что в Казани с 17-го этажа выпал ребенок и разбился насмерть.

Как стало известно агентству от собственного источника, трагедия произошла на территории ЖК «Салават Купере-2».

Фото: © Алексей Новиков / «Татар-информ»

Двухлетний мальчик выпал с балкона подъезда дома №17 на улице Ильгама Шакирова.

Фото: © Алексей Новиков / «Татар-информ»

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, безутешная мать долгое время не отдавала сотрудникам полиции тело ребенка.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов. По факту случившегося организована процессуальная проверка.