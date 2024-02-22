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Ребенок из Сирии на «Играх Будущего» заявил Путину, что хочет стать гражданином РФ
Мальчик из Сирии заявил Президенту России Владимиру Путину, что хочет стать гражданином РФ. Разговор ребенка с российским лидером произошел после открытия «Игр будущего» в Казани, когда глава государства осматривал зоны проведения турнира.
«У тебя есть все шансы для этого», - цитирует ответ Путина ТНВ.
Интересно, что на том же месте Путин обещал футболисту Андрею Аршавину поговорить с главой «Газпрома» Алексеем Миллером насчет создания российского аналога игры FIFA.
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