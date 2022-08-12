Ребенку, которого инспекторы ГИБДД привезли в больницу, успешно зашили рану в ДРКБ

Двухлетнему ребенку, который упал в погребную яму и истекал кровью, оказали всю необходимую медицинскую помощь в Детской республиканской клинической больнице, куда его доставили инспекторы ГИБДД. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«У ребенка была ушибленная рана головы, врачи наложили швы», – отметили в ДРКБ.

Медики проверили малыша на наличие черепно-мозговой травмы, к счастью, опасения врачей не подтвердились, травмы не оказалось, как и других повреждений.

После того, как рану зашили, ребенка с мамой отпустили домой, госпитализация не потребовалась.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что малыш в деревне упал в погребную яму и получил травму, до больницы истекающего кровью ребенка помогли доставить инспекторы ГИБДД.