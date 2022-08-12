news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
12 августа 2022  15:06
Павел Климчак

Автоинспекторы помогли истекающему кровью ребенку добраться до больницы в РТ

news_top_970_100

На 808-м километре трассы М7 к инспекторам ГИБДД Роману Асхадуллину, Ильназу Шавалиеву и Аделю Хисматуллину обратилась 34-летняя женщина с двухлетним ребенком на руках.

Она рассказала полицейским, что ее ребенок в деревне упал в погребную яму и получил травму. Сам ребенок был в сознании, но он истекал кровью.

Автоинспекторы сразу же доложили дежурному о случившемся и сопроводили маму с ребенком в больницу, включив на служебной машине сирену и мигалки. После того, как ребенка передали врачам, они продолжили несение службы, уточнили в пресс-службе МВД по РТ.

#автоинспекторы помогли
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100