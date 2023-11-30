Реальные доходы татарстанцев выросли на 9,1% к 2022 году

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С января по сентябрь 2023 года доходы жителей Татарстана увеличились на 9,1% по сравнению с этими же месяцами предыдущего года. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении в России, подготовленном Росстатом.

За третий квартал 2023 года этот показатель вырос на 11,2% к аналогичному периоду 2022-го и на 1% ко второму кварталу текущего года.

Среднемесячная зарплата в регионе в январе-сентябре составила 59,2 тыс. рублей – +18,1% к девяти месяцам 2022-го.

Номинальные денежные доходы на душу населения в республике во втором квартале достигли 50,7 тыс. рублей (+11,8% к аналогичному периоду в 2022 году), потребительские расходы — 40,7 тыс. рублей (+10,6%). За третий квартал они выросли до 52 тыс. (+15,8%) и 43 тыс. рублей (+16,2%) соответственно.

За девять месяцев показатели оказались ниже — 48 тыс. рублей (+13,9%) — доход на душу населения, почти 40,6 тыс. — расходы (+12,2%).

Выросла и доля сбережений татарстанцев во вкладах — на 8,4% во втором квартале и на 6,1% — в третьем.