Татарстан получит льготный кредит на 10,4 млрд рублей на дороги для строительства жилья

Татарстан получит льготный инфраструктурный кредит из бюджета России на сумму 10,4 млрд рублей. Соответствующую заявку от республики одобрила правительственная комиссия по региональному развитию, заседание которой провел вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщил Кабмин.

«Правкомиссия одобрила заявку Республики Татарстан в размере 10,4 млрд рублей на проекты по развитию дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в объеме свыше 7,7 млн кв. м в рамках развития территорий», — говорится в сообщении Правительства.

Проект планируется реализовать в порядке софинансирования.

«Мы сегодня одобрили заявки на бюджетные кредиты в сумме свыше 55 млрд рублей для развития инфраструктуры в десяти регионах. Направления этого развития самые разные, и здесь не нужно бояться ставить амбициозные цели. Могу сказать, что программа „Инфраструктурное меню“ уже заработала во многих регионах России. Запущены механизмы стимулирования новых проектов развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, что даст положительный результат в целом в сфере жилищного строительства и создания комфортной городской среды», — сообщил Хуснуллин.

Он отметил, что до этого уже были одобрены заявки 13 субъектов на сумму бюджетных кредитов в объеме 97,3 млрд рублей. «При утвержденном лимите в 500 млрд рублей на сегодняшний день 60 субъектов направили заявки на общую сумму 767,3 млрд рублей, из которых 434,1 млрд рублей — это сумма сверх установленного для регионов лимита. Поэтому вопрос о выделении этих денег будет рассматриваться на конкурсной основе», — сказал вице-премьер.

В июле Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские регионы смогут получить льготные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры. Решение принято по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Федеральные средства будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Средства могут быть потрачены, например, на проектирование, строительство или реконструкцию коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Займы также можно направить на приобретение городского транспорта и другие цели, связанные с развитием территорий.