Россияне могут столкнуться с дефицитом холодильников и кондиционеров

Новые правила ввоза в Россию хладагентов, усиливающих парниковый эффект, могут привести к дефициту холодильников и кондиционеров. Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) министру экономического развития РФ сообщает РБК.

В уведомлении РАТЭК говорится, что усложнился ввоз в Россию хладагентов. Они используются при производстве и обслуживании холодильников, кондиционеров и другого подобного оборудования.

Ввоз хладагентов и техники, которая их содержит, для части импортеров стал невозможен с июля 2021 года. Фактически на импорт установили квоту, хотя законодательно это никак не закреплено.Минэкономразвития перенаправило письмо Минпромторгу. «На данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют», — сказал РБК представитель Минпромторга. Пресс-служба ведомства, в свою очередь, сообщила, что министерство получило письмо РАТЭК и прорабатывает этот вопрос.

Импортеры, не успевшие оформить разрешение до июля 2021 года, не могут ввезти свою продукцию к началу 2022 года, что приведет к их «значительным убыткам», отмечают в РАТЭК.

Гидрофторуглероды используют в производстве кондиционеров, холодильного и морозильного оборудования. Ими заменили хладагенты, разрушающие озоновый слой. Применяемые вещества менее опасны, но способствуют усилению парникового эффекта, поэтому их использование в мире в 2016 году также было решено ограничить. Для этого был введен контроль над импортом этой продукции. С апреля 2021 года компании, импортирующие гидрофторуглероды на территорию Евразийского экономического союза, в который входит и Россия, должны оформлять специальные лицензии. В России их выдает Минпромторг на основании заключения Росприроднадзора. Ограничение коснулось и оборудования, заправленного такими хладагентами, то есть холодильников и кондиционеров.

Ранее ИА «Татар-информ» писало, что в производстве бытовой техники используются и микроэлементы, с дефицитом которых столкнулась автомобильная отрасль.

