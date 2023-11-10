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РБК: Прямая линия и конференция Путина запланированы на 14 декабря
Объединенные прямая линия и итоговая пресс-конференция Президента России Владимира Путина запланированы на 14 декабря. На данный момент эта дата считается основной, сообщают источники РБК.
Напомним, что об объединении двух мероприятий в графике Президента ранее заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тогда же он отметил, что дата проведения события уже известна, однако не назвал ее.
Напомним, что в прошлом году прямая линия и итоговая конференция главы государства не состоялись.
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