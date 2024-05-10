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РБК назвал Азата Кадырова одним из трех кандидатов на пост главы Минспорта России
На пост главы Минспорта России рассматриваются три кандидата, в том числе два заместителя Олега Матыцина — Одес Байсултанов и уроженец Казани Азат Кадыров. Третий — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.
По их данным, исполняющий обязанности министра спорта России Олег Матыцин может не войти в новый состав Правительства.
Кадыров с 2001 по 2005 год работал главным специалистом отдела стратегического развития, бюджетного планирования и контроля в Министерстве по делам молодежи и спорта Татарстана, затем по 2009 год — ведущим сотрудником отдела развития туриндустрии, замначальника отдела развития и рекламации программ Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ. Позднее возглавлял АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
С февраля 2020 года занимает должность первого заместителя министра спорта России.
Ранее сообщалось, что Денис Мантуров может покинуть должность главы Минпромторга России.
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