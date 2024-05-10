РБК назвал Азата Кадырова одним из трех кандидатов на пост главы Минспорта России

На пост главы Минспорта России рассматриваются три кандидата, в том числе два заместителя Олега Матыцина — Одес Байсултанов и уроженец Казани Азат Кадыров. Третий — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

По их данным, исполняющий обязанности министра спорта России Олег Матыцин может не войти в новый состав Правительства.

Кадыров с 2001 по 2005 год работал главным специалистом отдела стратегического развития, бюджетного планирования и контроля в Министерстве по делам молодежи и спорта Татарстана, затем по 2009 год — ведущим сотрудником отдела развития туриндустрии, замначальника отдела развития и рекламации программ Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ. Позднее возглавлял АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

С февраля 2020 года занимает должность первого заместителя министра спорта России.

Ранее сообщалось, что Денис Мантуров может покинуть должность главы Минпромторга России.