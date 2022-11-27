РБК: На пост главы Счетной палаты рассматривается первый вице-спикер Госдумы Жуков

Первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков может заменить Алексея Кудрина на посту председателя Счетной палаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением кандидатур.

«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — рассказал один из собеседников, знакомых с обсуждением кадрового вопроса.

Он отметил, что нынешний глава Счетной палаты предлагает первого вице-спикера ГД в качестве основного кандидата себе на смену, «хотя есть и другие варианты». При этом подчеркивается, что никаких окончательных решений на этот счет не принималось, и возможны самые неожиданные решения со стороны российского президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Алексей Кудрин в ближайшее время может уйти со своей должности в «Яндекс».