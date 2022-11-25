Алексей Кудрин может покинуть пост главы Счетной палаты и перейти в «Яндекс»

Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ближайшее время может уйти со своей должности в «Яндекс». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о "Яндексе". Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании», – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что решение уже принято и может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря, во время пленарного заседания Совфеда.

Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату с мая 2018 года.