Алексей Кудрин может покинуть пост главы Счетной палаты и перейти в «Яндекс»
Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ближайшее время может уйти со своей должности в «Яндекс». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о "Яндексе". Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании», – рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что решение уже принято и может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря, во время пленарного заседания Совфеда.
Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату с мая 2018 года.