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Ру Тат
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Официальная хроника
25 ноября 2022  17:43

Алексей Кудрин может покинуть пост главы Счетной палаты и перейти в «Яндекс»

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Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ближайшее время может уйти со своей должности в «Яндекс». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о "Яндексе". Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании», – рассказал собеседник агентства. 

Отмечается, что решение уже принято и может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря, во время пленарного заседания Совфеда. 

Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату с мая 2018 года.  

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