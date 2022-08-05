РБК: 97% микрокомпаний РФ не готовы перейти на новую упрощенную систему налогообложения

Порядка 97% российских микрокомпаний пока не готовы пользоваться новой упрощенной системой налогообложения, которая освобождает от отчетности и страховых взносов. Об этом сообщает РБК.

Из числа опрошенных 39% утверждают, что из-за высоких ставок налога такая система не будет выгодна, еще 47% отметили, что не подходят по критериям, включающим доходы и число сотрудников. Практически каждый восьмой микропредприниматель имеет собственные причины для отказа или желание для начала понаблюдать за работой новой системы со стороны.

«Бизнес хочет дождаться, когда систему отладят и она начнет действовать без сбоев», — рассказала эксперт «Актион Бухгалтерия» Зинаида Албантова по результатам исследования.

Напомним, с 1 июля в Татарстане, Москве а также в Московской и Калужской областях начался эксперимент по переходу компаний к упрощенной системе налогообложения. Чтобы принять участие, микрокомпания должна получать не более 60 млн рублей прибыли в год, а число наемных работников в ней не должно превышать 5 человек.