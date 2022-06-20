Налоги сами сольются в потоки: малый бизнес Татарстана избавят от отчетности

Предприниматели в Татарстане станут одними из первых в России, кому упростят взаимоотношения с налоговой. С июля им не нужно будет сдавать отчеты, а также освободят от уплаты ряда взносов. Какие преимущества у нового налогового режима, который будет пилотироваться в республике, – в материале «Татар-информа».

Предприниматели в Татарстане станут одними из первых в России, кому упростят взаимоотношения с налоговой Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Проект позволяет сократить расходы на бухгалтеров»

С 1 июля в Татарстане и еще трех регионах России – Москве, Московской и Калужской областях – начнется эксперимент: предприниматели смогут перейти на новый налоговый режим – Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Это специальный налоговый режим, при котором почти полностью отменяется отчетность для предпринимателей, а налоги рассчитываются автоматически. Бизнесмены на АУСН не будут платить взносы в пенсионный и страховые фонды, сдавать декларацию и часть отчетов за сотрудников.

«Новый проект позволяет сократить организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП) расходы на бухгалтеров. Теперь им не нужно вести книгу учета и расходов. Все будет проходить в автоматизированном порядке. Например, можно уполномочить банк, который проследит за расходами и доходами через личный кабинет налогоплательщика. Также не нужно готовить отчеты в страховые и пенсионные фонды и декларации. Нам [ФНС по РТ] не нужны ни 6-НДФЛ, ни справки о доходах и суммах налога физического лица, ни расчеты по страховым взносам», – рассказала «Татар-информу» начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Республике Татарстан Эльмира Хамидуллина.

Эльмира Хамидуллина: «Не нужно будет рассчитывать налог – налоговый орган исчислит его на основе информации, полученной от банков, контрольно-кассовой техники и из личного кабинета АУСН» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Преимуществом нового налогового режима стало освобождение предпринимателей от взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование за себя (в случае ИП) и сотрудников.

«Не нужно будет и рассчитывать налог – налоговый орган исчислит его на основе информации, полученной от банков, контрольно-кассовой техники и из личного кабинета АУСН. Кроме того, несмотря на освобождение налогоплательщиков в рамках данного режима от уплаты страховых взносов, у работников сохраняются социальные гарантии, которые будут обеспечиваться из федерального бюджета», – отметили в пресс-службе УФНС по Республике Татарстан.

На упрощенный режим сможет перейти бизнес с годовым доходом до 60 млн рублей

По словам Эльмиры Хамидуллиной, на АУСН могут перейти организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников не более пяти человек, а годовой доход не превышает 60 млн рублей, также нужно, чтобы расчетные счета были открыты только в уполномоченных банках. Бизнес не должен применять другие специальные налоговые режимы.

Для вновь зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей АУСН будет доступен с 1 июля 2022 года. Уже действующие компании и предприниматели смогут перейти на него с 1 января 2023 года. При этом уведомить о применении данного режима следует не позднее 31 декабря года, предшествующего году перехода на АУСН.

Фарид Абдулганиев: «Часть из них [микропредприятий и ИП] может стать потенциальными плательщиками АУСН» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России в Татарстане, по данным на 1 мая, было зарегистрировано 67,1 тыс. микропредприятий и 93,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Упрощенной системой налогообложения (УСН) пользовались 82,2 тыс. налогоплательщиков (по итогам деклараций за 2020 год). «Часть из них могут стать потенциальными плательщиками АУСН», – добавил бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

Нужно выбрать «доходы» или «доходы минус расходы»

Начальник отдела налогообложения юридических лиц подтвердила, что УСН имеет сходства с АУСН, но есть существенное различие – автоматизация.

«АУСН и УСН – специальные налоговые режимы для малого бизнеса. Налоговый период по АУСН – месяц. И ежемесячно до 7-го числа предприниматель может вносить поправки. А информация в личный кабинет будет попадать в онлайн-режиме», – рассказала Хамидуллина.

Она добавила, что АУСН и УСН имеют сходства. Они бывают двух видов. В первом объектом налогообложения выступают доходы организации или предпринимателя («доходы»). Второй вариант – «доходы минус расходы».

Информация в личный кабинет будет попадать в онлайн-режиме Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Когда налогоплательщик подает уведомление о переходе на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, нужно выбрать один из двух объектов – «доходы» или «доходы минус расходы» в зависимости от того, какой у него вид деятельности. Например, если деятельность связана с куплей-продажей, то можно выбрать «доходы минус расходы», чтобы при расчете налогооблагаемой базы учитывались расходы. Если оказание услуг, то можно выбрать объект налогообложения «доходы», – сообщила собеседник агентства.

Ставки по УСН и АУСН отличаются. В первом случае при выборе «доходы» она равна 6%, «доходы минус расходы» – 10%. Во втором случае – 8% и 20% соответственно.

«С одной стороны, ставки повышены, но это сделано потому что при АУСН налогоплательщик не осуществляет выплаты в пенсионный и страховые фонды. Но у его работников сохраняется пенсионное и социальное обеспечение. Работники этих организаций также могут получать больничные. Поэтому каждый налогоплательщик должен сам определиться с переходом на АУСН и выбрать соответствующий объект», – заметила она.

«АУСН – облегчение для предпринимателей»

В муниципальных районах Татарстана с предпринимателями проводят встречи, чтобы разъяснить, что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения. Об этом рассказал первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев.

Артур Николаев: «АУСН – облегчение для предпринимателей. Им не надо будет самостоятельно подавать декларацию» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Надо понимать, что АУСН – облегчение для предпринимателей. Им не надо будет самостоятельно подавать декларацию. Как обычно, в пилотный проект попал Татарстан. По самозанятым Татарстан также был в пилотном проекте. В этот раз выбрали практически все те же самые регионы. Это можно объяснить тем, что в республике есть много предпринимательских структур, и динамика довольно-таки стабильная по количеству компаний малого и среднего бизнеса – порядка 166 тысяч», – сказал Николаев.

Он также добавил, что Татарстан попал в число пилотных регионов, потому что в том числе в республике «продвинутые» налоговая служба и предприниматели.

«АУСН – это переходный этап между самозанятыми, ООО, крупной компанией и ИП. Проблемных моментов мы пока не видим. Налоговая, судя по ее активности, готова к этому режиму», – сообщил он.

«Проект нацелен на упрощение работы для микропредприятий и ИП»

Председатель Комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Айрат Гиматутдинов считает, что цифровизация экономики диктует условия для изменений в налогообложении.

Айрат Гиматутдинов: «Для государства внедрение АУСН сделает бизнес и уплату налогов прозрачнее и поможет вывести часть предпринимателей и зарплат из «тени» Фото: официальный сайт мечети «Ярдэм» yardem.ru

«Мы живем в эпоху цифрового мира и введение автоматизированного налогового режима – это путь оптимизации бизнес-процессов, снижение издержек на ведение учета, расчета налогов», – сказал эксперт.

По его словам, этот проект будет упрощать работу микропредприятиям и ИП с небольшим доходом с помощью облегчения ведения учета, сдачи отчетности и расчета налогов.

«Для государства внедрение АУСН сделает бизнес и уплату налогов прозрачнее и поможет вывести часть предпринимателей и зарплат из «тени». Безусловно, новый налоговый режим облегчит администрирование налогов для бизнеса, но что касается снижения налоговой нагрузки, вопрос не однозначный», – отметил он.

Он добавил, что новая АУСН освобождает от уплаты страховых взносов, а ИП еще и от взносов «на себя», однако ставки по налогу будут выше, чем в УСН. Поэтому, принимая решение о переходе на автоматизированную УСН, необходимо все тщательно взвесить и просчитать, начиная от возможности выполнения условий для перехода на АУСН и заканчивая налоговой нагрузкой при новом и старом режиме налогообложения.

В АУСН ставки по налогу будут выше, чем в УСН, поэтому, принимая решение о переходе, необходимо все тщательно взвесить и просчитать Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Для фирм и ИП с 1-2 сотрудниками, возможно, новый налоговый режим будет отличным способом упрощения учета в ведении бизнеса и снижения налоговой нагрузки. Для других АУСН может оказаться и не столь привлекательным. Все очень индивидуально. Будет ли эксперимент удачным, покажет время, но пока, я считаю, это позитивное движение государства навстречу микробизнесу», – заключил Гиматутдинов.