Развозжаев заявил о еще одном сбитом беспилотнике над Севастополем

В Севастополе вновь сработала система ПВО. На большой высоте был сбит беспилотник, поэтому звук был слышен в разных районах города, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города», — говорится в сообщении.

Развожаев подчеркнул, что город находится под надежной защитой и призвал население сохранять спокойствие.

Накануне ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Севастополе, но удар, как и на этот раз, удалось отразить.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Союзные силы уже освободили территорию ЛНР и большую часть Донецкой народной республики. За это время приграничные территории России не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ.