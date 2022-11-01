Развожаев заявил, что на севере Севастополя сбили беспилотник

Моряки сбили беспилотник в районе Любимовки на севере Севастополя. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале.

«10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА», – говорится в сообщении.

В субботу губернатор Севастополя рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке БПЛА. В Минобороны заявили о теракте с применением летательных и надводных дронов и сообщили, что в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик „Иван Голубец“, а также боносетевое заграждение в бухте Южная.