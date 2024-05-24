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Разворотная петля у Арского кладбища превратится в зеленую зону с велодорожками
После благоустройства разворотная петля между Арским кладбищем и мемориальным комплексом «Монумент борцам за власть Советов» у парка им. Горького в Казани превратится в зеленую зону с велодорожками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Рабочие завершают укладку нового покрытия тротуара с озеленением на площади более одной тысячи квадратных метров, устанавливают систему автоматического полива и монтируют систему видеонаблюдения.
На велодорожке произведена заливка бетона для укладки нового асфальтобетонного покрытия, установлено 17 опор освещения. Кроме того, в зеленой зоне установят малые архитектурные формы – всего их будет 21.
Мэр Казани Ильсур Метшин проверил сегодня ход благоустройства входной группы и территории у Вечного огня парка им. Горького. Стало известно, что работы планируется завершить к 30 августа.
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