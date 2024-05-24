Разворотная петля у Арского кладбища превратится в зеленую зону с велодорожками

Фото: пресс-служба мэрии Казани

После благоустройства разворотная петля между Арским кладбищем и мемориальным комплексом «Монумент борцам за власть Советов» у парка им. Горького в Казани превратится в зеленую зону с велодорожками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Рабочие завершают укладку нового покрытия тротуара с озеленением на площади более одной тысячи квадратных метров, устанавливают систему автоматического полива и монтируют систему видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На велодорожке произведена заливка бетона для укладки нового асфальтобетонного покрытия, установлено 17 опор освещения. Кроме того, в зеленой зоне установят малые архитектурные формы – всего их будет 21.

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил сегодня ход благоустройства входной группы и территории у Вечного огня парка им. Горького. Стало известно, что работы планируется завершить к 30 августа.