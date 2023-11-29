«Развод — это трагедия»: в этом году браки расторгли 10,8 тыс. пар из Татарстана

За девять месяцев этого года в Татарстане браки расторгли 10,8 тыс. пар, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого, 2022 года. Такие данные привел сегодня Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с представителями общественных организаций, реализующих проекты по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей.

«Хотелось бы обратить внимание на ситуацию с количеством бракоразводных процессов. В России количество расторгнутых браков растет третий год подряд. По данным Росстата, в прошлом году зафиксировано более 683 тыс. расторжений браков. По сравнению с тремя годами ранее это на 155 тыс. разводов больше», — сказал он.

Спикер отметил, что в Татарстане также наблюдается непростая ситуация. По итогам 2022 года зафиксировано 14,5 тыс. актов о расторжении браков, что на 2% ниже уровня 2021 года. Однако в этом году опять отмечается отрицательная динамика. Напряженная ситуация складывается в муниципальных районах, где количество разводов увеличилось на 2,6%.

«Что такое развод? Это трагедия, особенно если есть ребенок в семье, да еще и не один. Распадается семья, страдают дети, отлучаются от одного из родителей», — поделился своим пониманием проблемы Председатель Госсовета Татарстана.

Встреча Фарида Мухаметшина с представителями общественных организаций была организована в рамках проекта «Диалоги с властью» в Казани. Ее участниками стали представители некоммерческого сектора из 27 муниципальных образований Татарстана.