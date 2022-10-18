Развитие туризма и логистики грузов: эксперты рассказали о преимуществах ввода трассы М12

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежегодный турпоток по трассе М12, по предварительным оценкам, составит до 3 млн человек, за неделю путешественники смогут посетить не менее пяти исторических городов центральной России и Поволжья. Новая дорога более тесно свяжет регионы России, уверены специалисты. Своим мнением они поделились на площадке Экспертного клуба.

Трасса М12 свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России, напомнил советник ректора по стратегическим инициативам КИУ Олег Агапов. «Скоростные шоссе, железные дороги, новые аэропорты, речные маршруты сегодня – это каналы связи для торговли, туристических маршрутов, промышленности. Главное – это шанс более глубокой интеграции между российскими регионами на качественно новом уровне, соответствующем современному технико-экономическому укладу», – добавил он.

Главным удобством для местных жителей с вводом объезда станет снижение транспортной нагрузки – например, через плотину Нижнекамской ГЭС проезжает 40 тыс. автомобилей в сутки, отмечает кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин. «Если хотя бы половина из них поедет по обходному пути, это сразу почувствуют все жители Закамья. Обход не столько сократит путь, сколько сделает его прямее и быстрее. Главную выгоду, получит все Закамье в целом», – убежден он.

Для Татарстана введение в работу трассы М12 должно привести, с одной стороны, к росту туристического потока, с другой – к увеличению времени, проведенного путешественниками в республике, считает председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов. Многие люди предпочитают путешествовать на своем автомобиле, благодаря чему туристы смогут самостоятельно посетить не только Казань, но и много других интересных мест республики, например, – Древний Болгар, уникальную Елабугу, Чистополь, берега Камы и другие достопримечательности, отмечает он.

С ним согласен генеральный директор ООО «Таймас-групп» Динар Минахметов. По его словам, трасса М12 откроет Татарстан туристам и решит много вопросов, связанных с логистикой как людей, так и грузов. «Создание относительно безопасной дорожной магистрали с повышенной скоростной проходимостью благотворно скажется на разгрузке потока автомобилей на других автодорогах как федерального значения, так и межрегионального», – добавил он.

Напомним, накануне «Татар-информ» сообщал, что по новому участку трассы М12 во Владимирской области проехали уже более 9 тыс. автомобилей. Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.