Развитие связей Татарстана и Гагаузии обсудили Фарид Мухаметшин и Ирина Влах

С Башканом Гагаузии Ириной Влах встретился сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Стороны обсудили пути сотрудничества, в том числе в образовательной сфере. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Ирина Влах прибыла в столицу Татарстан накануне вечером. В международном аэропорту «Казани» имени Габдуллы Тукая ее встретила Секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина.

В обширной программе посещения республики знакомство с работой полилингвального комплекса «Адымнар» занимает особое место. Власти Гагаузии приступили к развитию мультилингвального образования в регионе, которое включает в себя обучение русскому, гагаузскому и молдавскому языкам. Для автономии представляет большой интерес опыт обучения в многоязычной среде, который успешно реализуется в Татарстане.

На встрече Председателя Госсовета рассказал о последовательной и системной работе, проводимой руководством республики, в вопросах сохранения мира и межнационального согласия.

Комментируя итоги встречи Ирина Влах рассказала о дальнейших путях сотрудничества между Татарстаном и Гагаузией.

«У нас с Татарстаном сложились очень теплые отношения. Наше Соглашение с Татарстаном было подписано еще в 1999 году. С этого периода отношения из года в год улучшались, и мы проводили совместные межрегиональные проекты. Мы изучаем этот опыт и стараемся применить у нас в регионе. Мы видим, что межрегиональное сотрудничество, которое выстраивалось между Татарстаном и Гагаузской автономией, положительно влияет на экономику нашего региона и сотрудничество в целом», – сказала Ирина Влах.

В беседе приняла участие Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Накануне с Ириной Влах встретился Президент Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».