Дружить с Гагаузией: в Казани гостит глава «мятежной» тюркской автономии Молдовы

Именно в сотрудничестве с Россией небольшой, но отличающийся уникальной культурой православный тюркский народ хочет сохранить автономию и самобытность внутри Молдовы.

Визит главы Гагаузии Ирины Влах стал знаковым шагом в выстраивании новых отношений с Российской Федерацией Фото: president.tatarstan.ru

Знаковым шагом в выстраивании новых отношений с Российской Федерацией стал визит главы Гагаузии Ирины Влах 29 августа в Казань. Что интересно, официальная должность Влах звучит как «башкан». Это слово есть и в турецком языке. К примеру, президент Турции звучит как «джумхур башканы». Не успела Казань проводить сына турецкого «джумхур башканы» Билала Эрдогана, как Татарстан принимает в гостях башкана Гагаузии.

В ходе встречи Ирины Влах с Президентом Рустамом Миннихановым стороны обсудили укрепление сотрудничества между Татарстаном и Гагаузией, в том числе развитие торгово-экономических связей, взаимодействие в агропромышленном секторе, медицине и ИТ. Также запланирован обмен делегациями и реализация совместных культурных проектов.

В Казани Ирина Влах также планирует принять участие в мероприятиях по случаю Дня Республики Татарстан, посетит полилингвальный комплекс «Адымнар» и «Школу 21».

В ходе встречи Ирины Влах с Президентом Рустамом Миннихановым стороны обсудили укрепление сотрудничества между Татарстаном и Гагаузией Фото: president.tatarstan.ru

«Взаимное тяготение тюрок – татар, казахов, гагаузов, – это совершенно нормально»

«Взаимное тяготение тюрок – татар, казахов, гагаузов, – это совершенно нормально. Другое дело, чтобы на этом не паразитировали, чтобы из этого не создавали проблему политическую, в том числе проблему сепаратизма. А то, что ребята работают, приезжают, общаются, это, по-моему, нормально, потому что общая традиция, похожие культуры. Есть тюрки, и они самые разные. Они хотят общаться между собой. Но проецировать это на политику, особенно в России и с учетом того, что есть гагаузская проблема в Молдавии (я уж не знаю, есть Молдавия или нет Молдавии, простите), не надо. К этому надо относиться нормально. Это общение. Общение между людьми, обществами. Есть определенные культурные традиции, и слава богу, что приехали. Это форма сохранения наследия», – уверен политолог Алексей Малашенко.

По словам ученого, гагаузы – очень специфический этнос, исторически сформировавшийся на Балканском полуострове. Общая их численность в мире около 250 тысяч человек. Главным культурно-политическим центром народа является автономное территориальное образование Гагаузия со столицей в городе Комрат в Молдове.

«Еще во времена советской Молдавии там был, конечно, не национализм, а робкий культурный тюркизм. И это при советской власти. Они были и комсомольцами, а некоторые даже и коммунистами, но никогда не забывали, что тюрки. В нынешней ситуации, когда Турция очень активно работает на ниве пантюркизма, причем повсеместно (и в Средней Азии, и в России, и в Молдове), это может кого-то раздражать. И всё это как никогда тесно связано с политикой. Говорить о том, чтобы Гагаузии быть независимой, – от кого она будет независимой? Но это особый регион, особый фактор, не учитывать который нельзя», – говорит Малашенко.

Во взаимоотношениях с гагаузами Турция выступает традиционным соперником России. Поэтому визит Ирины Влах в Казань эксперты оценивают как попытку Москвы оседлать ситуацию Фото: president.tatarstan.ru

Принцип мягкой силы

Эксперты отмечают, что через выстраивание тесных культурно-экономических связей с Россией гагаузы намерены противостоять властям Молдовы и таким образом сохранить автономию внутри государства.

В последние годы Кишинев ведет политику, направленную на сворачивание элементов самостоятельности Гагаузии. Это, по мнению молдавских властей, должно нивелировать риски при дальнейшем сближении с Румынией и избавить страну от потенциальных очагов нестабильности. Кишинев понимает, что населенная тюрками Гагаузия исторически и культурно близка к России и Турции, поэтому намеревается снизить степень влияния больших стран в свои внутренние дела. При этом для самих гагаузов связи со «старшими братьями» – гарантия сохранения не только автономно-территориального образования, но и самого народа.

При этом эксперты едины во мнении, что ни Турция, ни Россия не станут прямо вмешиваться во внутренние дела Молдовы. Помогая гагаузам, отталкивать от себя Кишинев не захочет ни Москва, ни Анкара. Здесь наиболее вероятен принцип мягкой силы – поддержка Гагаузии через совместные культурные и торговые проекты. И экономически сильный Татарстан в этом вполне способен стать проводником российской руки помощи гагаузам.

Также стоит отметить, что во взаимоотношениях с гагаузами Турция выступает традиционным соперником России. Поэтому визит Ирины Влах в Казань эксперты оценивают как попытку Москвы оседлать ситуацию.

Руслан Сайфутдинов