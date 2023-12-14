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Развитие спорта в регионах России станет пунктом Президентской программы
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обратить внимание на развитие спорта в регионах страны. Об этом он сказал на Прямой линии.
Глава российского государства считает, что нужно развивать спорт и все региональные программы. В прошлые годы порядка 1,7 млрд рублей выделялось на развитие регионального спорта из федерального бюджета.
«В этом году нет даже 700 млн рублей, но надо к этому вернуться. Это должно быть в будущей президентской программе. Мы это сделаем», — сказал Путин.
Он также пообещал поговорить с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым по поводу ремонта спортзала. В видеообращении школьников из крымского села Солнечная долина показали разрушенные стены и полы спортзала, где ремонта не было 40 лет.
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