Развитие ИИ привело к появлению новых специальностей в Татарстане

Развитие искусственного интеллекта меняет не только требования к существующим профессиям, но и сам рынок труда. Появляются специальности, напрямую связанные с нейросетями. Об этом сообщила «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«Это не только сугубо технические роли вроде ML-инженера или AI-инженера, но и позиции на стыке ИИ с другими областями. Например, AI-тренер обучает нейросетевые модели и пишет для них эталонные тексты – сегодня особенно востребованы тренеры с узкой экспертизой в юриспруденции, литературе, программировании или медицине. Нейрокреатор – AI-художник, иллюстратор или дизайнер – генерирует визуальный контент с помощью нейросетей и дорабатывает его», – рассказала она.

По словам эксперта, появляются и профессии, связанные с внедрением ИИ в работу компаний. Например, ИИ-фасилитатор обучает сотрудников пользоваться нейросетями и помогает определять, какие рабочие задачи можно решать с их помощью.

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