«Мы считаем вас близким другом»: зачем Минниханов отправился в Китай

В Шанхае завтра откроется Российско-китайский бизнес-форум. В числе участников – Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

В Шанхай на Российско-китайский бизнес-форум

В Шанхае завтра откроется Российско-китайский бизнес-форум, в котором примет участие российская делегация, возглавляемая Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. В числе участников – Раис Татарстана Рустам Минниханов, он взял в КНР представительную делегацию из республики. Всего в ней 42 человека, включая заместителя Премьер-министра – министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, председателя Комитета РТ по туризму Сергея Иванова и Президента Ассоциации туристских агентств Республики Татарстан Рамиля Мифтахова.

В Поднебесную отправились представители КАМАЗа, «Нэфис Косметикс», «Татэнерго», особой экономической зоны «Алабуга», «ФармМедПолиса» и других предприятий Татарстана.

В программе делегации – встреча с губернаторами ряда провинций Китая, с руководителями компаний, посещение крупных предприятий.

В первый день визита Рустам Минниханов встретился с мэром города Шанхай Гун Чжэнем Фото: rais.tatarstan.ru

В первый день визита Рустам Минниханов встретился с мэром города Шанхай Гун Чжэном. Это ведущий промышленный, транспортный, торговый и финансовый центр КНР. Здесь сосредоточены масштабные производства станочного и энергетического оборудования, электробытовой техники, предприятия легкой промышленности и авиакосмической отрасли. По итогам прошлого года объем внешней торговли этого города достиг 619 млрд долларов. В Шанхае проживает около 26 млн человек.

Минниханов отметил, что поездка российской делегации – это ответный визит на правительственном уровне после визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. «Это свидетельствует о поистине беспрецедентных отношениях между нашими странами», – отметил он.

Стороны отметили высокий уровень татарстано-китайского сотрудничества. У республики на сегодня подписано 7 соглашений с китайскими провинциями. В Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана. Рустам Минниханов обратил внимание на то, что товарооборот Татарстана и Китая ежегодно растет. По итогам прошлого года он увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 млрд долларов.

Вместе с тем он считает, что нужно проанализировать, в каких еще направлениях деловые круги двух стран могут работать как в России, так и в Китае. Возможна, к примеру, кооперация в IT-сфере, логистике, здравоохранении. Отдельно Раис РТ подчеркнул важность связей между научным сообществом.

Раис Татарстана пригласил мэра Шанхая и делегацию города на большой бизнес-форум, который планируется провести в Казани осенью Фото: rais.tatarstan.ru

«Китай и Россию объединяют общие горы и реки»

«Вы неоднократно бывали у нас в Шанхае, поэтому мы считаем вас нашим близким другом», — поприветствовал мэр Шанхая Рустама Минниханова. Глава китайского мегаполиса подробно остановился на том, какие изменения экономика города претерпела из-за пандемии коронавируса. По его мнению, углубление сотрудничества между странами было бы полезно всем.

«Китай и Россию объединяют общие горы и реки. Мы соседи, которые доверяют друг другу. В рамках этого сотрудничества дружественные отношения сложились между Шанхаем и Республикой Татарстан. Это такие направления, как экономика, спорт, туризм», — перечислил Гун Чжэн.

Отдельно он поблагодарил Рустама Минниханова за то, что татарстанские коллеги поделились опытом проведения WorldSkills. Шанхай планирует провести чемпионат мира по рабочим профессиям в 2026 году. Рустам Минниханов в свою очередь выразил благодарность коллегам за помощь во время пандемии, в том числе за поставку оборудования для изготовления средств защиты. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в образовательной сфере и возможность открытия прямых рейсов из Казани в Шанхай.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы приглашаем Татарстан принять участие в Шанхайском туристическом форуме. Для жителей вашей республики было бы интересно посетить Китай, а нашим жителям — Татарстан. Я, к сожалению, сам еще не был в Татарстане, очень хочу посетить», — сказал Гун Чжэн.

Раис Татарстана пригласил мэра Шанхая и делегацию города на большой бизнес-форум, который планируется провести в Казани осенью. Мероприятие будет нацелено на расширение деловых контактов с Китаем.

Haier как путеводная звезда или мостик между странами

Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев рассказал «Татар-информу», что от нее в Китай отправился заместитель руководителя по экономическим вопросам Сергей Карпухин.

«Раис Татарстана Рустам Минниханов участвует в основном мероприятии. А представители бизнеса встречаются с местными губернаторами и посещают предприятия. Они сядут в скорый поезд в Шанхае и отправятся в разные китайские провинции», – уточнил он. По словам собеседника агентства, есть попытка развить отношения по технологической линии. «В целом с Китаем идет большая “закрутка”. Но никакой конкретики еще нет. Пока Haier как путеводная звезда, мостик между нашими странами», – заключил он.

Шамиль Агеев: «Раис Татарстана Рустам Минниханов участвует в основном мероприятии. А представители бизнеса встречаются с местными губернаторами и посещают предприятия» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как известно, эта китайская корпорация уже несколько лет инвестирует в создание производств в нашей республике. По соглашению с Правительством Татарстана она в 2019 году основала индустриальный парк в Набережных Челнах. Сейчас на его территории находятся заводы по производству стиральных машин и телевизоров, которые были запущены тогда же. Производственная мощность первого завода составляет 500 тыс. единиц в год, в планах довести ее до 1 млн стиральных машин в год. Оборудование позволяет выпускать минимум 13 различных моделей.

Второй завод на первом этапе выпускает 500 тыс. телевизоров на платформе Smart TV в год. В перспективе мощности возрастут вдвое – до 1 млн штук. В конце 2021 года был запущен завод бытовой техники, где также выпускаются телевизоры. В компании Haier «Татар-информу» сообщали о том, что компания изготавливает продукцию не только для внутреннего рынка, но и экспортирует ее: в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Монголию и другие страны.

Отметим, что на фоне последних событий китайцы не только не сворачивают свою деятельность, а наращивают мощности. В марте прошлого года Haier заявил, что, несмотря на санкции Запада, намерен увеличить производство бытовой техники, в частности холодильников и стиральных машин. Всего до 2025 года планируется создать 12 заводов. Инвестиции в создание производств в индустриальном парке Haier оцениваются в 1 млрд долларов США. В будущем на площадках в Набережных Челнах будут работать 5 тыс. человек.

Сергей Майоров: «Они приехали в Россию. Провели здесь серию встреч. В том числе побывали в Татарстане, и мы ездили к ним в Москву в представительство» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Есть большая активность со стороны китайских автомобильных компаний»

Руководитель Промышленного кластера РТ Сергей Майоров рассказал, что в этом году они продолжили сотрудничество с провинцией Сычуань. Подписаны два протокола, прорабатываются проекты. По его словам, представители этой провинции ранее первыми проявили активность.

«Они приехали в Россию. Провели здесь серию встреч. В том числе побывали в Татарстане, и мы ездили к ним в Москву в представительство», — рассказал он. Кроме того, стороны пересекались на нескольких мероприятиях.

«Сейчас есть большая активность со стороны китайских автомобильных компаний. Они достаточно легко дают нашим фирмам, торгующими автомобилями, дилерство. По грузовикам, в частности. Сейчас начинают активно появляться на нашем рынке их грузовики», – заметил эксперт.

Сергей Пасечник: «Я думаю, что Татарстан для китайских туристов — это тоже интересное направление. У нас есть хорошие маршруты для речных круизов» Фото: companionsp.ru

«Китайцев можно было бы возить по Волге и показывать красоты»

Оценить взаимные татарстано-китайские туристические перспективы «Татар-информ» попросил директора одного из старейших турагентств Казани «Компаньон СП» Сергея Пасечника:

«У нас были программы на остров Хайнань (тропический остров у южного побережья Китая, один из лучших курортных районов Азии, — прим. Т-и). И они пользовались спросом: загрузка была хорошей. Лет 15-20 назад пробовали организовать также шоп-туры в некоторые города Поднебесной, но они “не пошли”.

А вообще в Китае есть много интересного. Эта страна очень быстро развивается и, судя по периодически появляющейся информации коллег и партнеров, здесь достаточное количество красивых и достойных объектов, которые иностранцам было бы любопытно посмотреть. Об уникальности достопримечательностей речь уже не идет, так как нашим активным соотечественникам, которые не любят сидеть на месте, нужна возможность хоть куда-то поехать.

Я думаю, что Татарстан для китайских туристов — это тоже интересное направление. У нас есть хорошие маршруты для речных круизов. Китайцев можно было бы возить по Волге и показывать красоты».