Минниханов пригласил мэра Шанхая на бизнес-форум в Казань

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе визита в Китай обсудил перспективы взаимодействия с мэром города Шанхая Гун Чжэном и пригласил его приехать в Казань на бизнес-форум. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

«Мы прибыли в Шанхай в составе официальной российской делегации во главе с Председателем Правительства России [Михаилом Мишустиным] для участия в Российско-Китайском бизнес-форуме. Поездка российской делегации — это ответный визит на правительственном уровне после очень важного государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпиня в Россию. Это свидетельствует о поистине беспрецедентных отношениях между нашими странами», — заметил в приветственной речи Рустам Минниханов.

Собеседники обратили внимание на высокий уровень татарстано-китайского сотрудничества. У республики на сегодня подписано семь соглашений с китайскими провинциями. В Пекине действует Торгово-экономическое представительство Татарстана. «Мы видим ежегодный рост товарооборота Татарстана и Китая. По итогам прошлого года он увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 млрд долларов», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Вместе с тем он отметил необходимость проанализировать, на каких еще направлениях деловые круги двух сторон могли бы работать вместе. В частности, кооперация возможна в IT-сфере, логистике, здравоохранении. Отдельно Раис РТ упомянул необходимость развития связей между научными сообществами.

«Я рад приветствовать Вас и делегацию в Китае. Вы неоднократно бывали у нас в Шанхае, поэтому мы считаем Вас нашим близким другом», — поприветствовал мэр Шанхая Минниханова.

Глава китайского мегаполиса подробно остановился на том, какие изменения экономика Шанхая претерпела из-за пандемии коронавируса Covid-19. По его мнению, активная работа по углублению сотрудничества между странами была бы полезна всем.

«Китай и Россию объединяют общие горы и реки. Мы соседи, которые доверяют друг другу. В рамках этого сотрудничества дружественные отношения сложились между Шанхаем и Республикой Татарстан. Это такие направления, как экономика, спорт, туризм», — перечислил Гун Чжэн.

Отдельно он поблагодарил Рустама Минниханова за то, что татарстанские коллеги поделились опытом проведения WorldSkills. Шанхай планирует провести чемпионат мира по рабочим профессиям в 2026 году.

Рустам Минниханов в свою очередь выразил благодарность коллегам за помощь во время пандемии, в том числе за поставку оборудования для изготовления средств зашиты.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в образовательной сфере и возможность открытия прямых рейсов из Казани в Шанхай.

«Мы приглашаем Татарстан принять участие в Шанхайском туристическом форуме. Для жителей вашей республики было бы интересно посетить Китай, а нашим жителям — Татарстан. Я, к сожалению, сам еще не был в Татарстане, очень хочу посетить», — сказал мэр Шанхая.

В завершение встречи Рустам Минниханов пригласил мэра Шанхая и делегацию города на большой бизнес-форум, который планируется провести в Казани осенью. Мероприятие будет нацелено на расширение деловых контактов с Китаем.

Население Шанхая с учетом всех районов составляет около 26 млн человек. Город является ведущим промышленным, транспортным, торговым и финансовым центром Китая. Здесь сосредоточены заводы по производству станочного и энергетического оборудования, электробытовой техники, предприятия легкой промышленности и авиакосмической отрасли. По итогам 2022 года объем внешней торговли Шанхая достиг 619,14 млрд долларов США.