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Политика
13 декабря 2022  09:34

Разведчики из ЛНР заявили о перестрелке между украинскими подразделениями

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Разведчики из ЛНР заявили о перестрелке между украинскими подразделениями

Разведка Луганской народной республики заметила перестрелку между позициями ВСУ в районе Кременной в ДНР. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщает РИА Новости.

«В районе населенного пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями», — объяснил военный.

Он полагает, что такое могло случиться либо из-за потери управления и связи, либо из-за «выяснения отношений» между наемниками и украинскими силовиками.

Ранее Марочко рассказал, что украинские медики бьют тревогу из-за роста психозов и поражений печени у бойцов ВСУ.

#ДНР и ЛНР #разведка
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