Разведчики из ЛНР заявили о перестрелке между украинскими подразделениями

Разведка Луганской народной республики заметила перестрелку между позициями ВСУ в районе Кременной в ДНР. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщает РИА Новости.

«В районе населенного пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями», — объяснил военный.

Он полагает, что такое могло случиться либо из-за потери управления и связи, либо из-за «выяснения отношений» между наемниками и украинскими силовиками.

Ранее Марочко рассказал, что украинские медики бьют тревогу из-за роста психозов и поражений печени у бойцов ВСУ.