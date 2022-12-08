Марочко: На Украине бьют тревогу из-за роста психозов и поражений печени у бойцов ВСУ

Среди солдат ВСУ в зоне спецоперации отмечается рост числа психозов и токсических поражений печени, почек. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«Украинские военные медики, находящиеся в зоне конфликта, начали бить тревогу и просить помощи у волонтеров. Помимо огромного количества пациентов с минно-взрывными травмами, им все больше стали поступать военнослужащие с психозами, токсическим поражением печени и почек», — рассказал он ТАСС.

По словам военного, медики жалуются на нехватку специалистов для лечения таких пациентов. В то же время у них нет возможности направить больных «в специализированные заведения».

Ранее Марочко заявил, что ВС Украины пытаются восполнить потери под Артемовском (Бахмутом), стягивая пополнения в район населенного пункта.