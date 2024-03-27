Разряды по спортивному программированию впервые присвоили в Татарстане

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

В Татарстане впервые состоялось присвоение разрядов по спортивному программированию. Их обладателями стали победители и призеры первых в России официальных состязаний по этой дисциплине (первенство среди школьников прошло в Иннополисе с 12 по 17 октября прошлого года). Об этом сообщили в аппарате курирующего IT-город вице-премьера РФ Романа Шайхутдинова.

Кандидатами в мастера спорта по спортивному программированию стали Гимран Абдуллин из казанского лицея-интерната №2, победитель в дисциплине «Алгоритмическое программирование», а также Амир Бакиров, Эмиль Набиуллин и Иван Ожиганов из лицея Иннополис — победители в дисциплине «Продуктовое программирование».

Первый разряд получили Владислав Желтовский из казанского лицея-интерната №2, ставший вторым в дисциплине «Алгоритмическое программирование», а также Виктория Юрина и Петр Нестрюкин из лицея Иннополис, которые заняли четвертое и пятое места соответственно в дисциплине «Программирование систем информационной безопасности».

В общей сложности участниками первенства России по спортивному программированию стали 68 учащихся 7–11-х классов из 14 субъектов Федерации. Среди них были приглашенные победители и призеры Международной олимпиады по информатике IOI-2023, Всероссийской олимпиады школьников 2023 года и Межрегиональной олимпиады школьников по информатике и компьютерной безопасности.

Соревнования были организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» (как и другие нацпроекты в их актуальном виде, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году).

Как сообщал «Татар-информ», победители и призеры турнира должны были получить сертификаты на грант, дающий возможность бесплатно обучаться в Университете Иннополис (им останется только подтвердить грант баллами ЕГЭ).