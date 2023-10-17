В Иннополисе прошли первые в РФ соревнования школьников по спортивному программированию

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В Иннополисе прошло Первенство страны по спортивному программированию среди школьников. Победители соревнований по спортивному программированию стали кандидатами в сборную России по этой дисциплине, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Та область, которой вы занимаетесь, действительно очень востребована. Потребность в навыках формирования программного продукта и программирования будет расти во всех дисциплинах и профессиях», — отметил на закрытии вице-премьер Роман Шайхутдинов.

Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Всего участниками стали 68 учащихся 7–11-х классов из 14 российских регионов — это победители и призеры всероссийских и международных олимпиад.

В хакатоне по «Продуктовому программированию» участники за 24 часа создавали прототипы Telegram-ботов. Победителями стали школьники из Лицея Иннополис: Иван Ожиганов, Амир Бакиров и Эмиль Набиуллин. Серебро забрала команда из Оренбургской области, бронзу — представители Марий Эл.

Завершилось первенство пятичасовым соревнованием по «Алгоритмическому программированию», где спортсмены на скорость решали 8 задач различной сложности. На первом и втором месте оказались Гимран Абдуллин и Владислав Желтовский из Татарстана. Завершил тройку лидеров Арслан Галявиев из Москвы.

Победители и призеры получат сертификаты на грант, дающий возможность бесплатно обучаться в Университете Иннополис, — им останется только подтвердить грант баллами ЕГЭ.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.