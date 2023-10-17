Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Иннополисе прошли первые в РФ соревнования школьников по спортивному программированию
В Иннополисе прошло Первенство страны по спортивному программированию среди школьников. Победители соревнований по спортивному программированию стали кандидатами в сборную России по этой дисциплине, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Та область, которой вы занимаетесь, действительно очень востребована. Потребность в навыках формирования программного продукта и программирования будет расти во всех дисциплинах и профессиях», — отметил на закрытии вице-премьер Роман Шайхутдинов.
Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Всего участниками стали 68 учащихся 7–11-х классов из 14 российских регионов — это победители и призеры всероссийских и международных олимпиад.
В хакатоне по «Продуктовому программированию» участники за 24 часа создавали прототипы Telegram-ботов. Победителями стали школьники из Лицея Иннополис: Иван Ожиганов, Амир Бакиров и Эмиль Набиуллин. Серебро забрала команда из Оренбургской области, бронзу — представители Марий Эл.
Завершилось первенство пятичасовым соревнованием по «Алгоритмическому программированию», где спортсмены на скорость решали 8 задач различной сложности. На первом и втором месте оказались Гимран Абдуллин и Владислав Желтовский из Татарстана. Завершил тройку лидеров Арслан Галявиев из Москвы.
Победители и призеры получат сертификаты на грант, дающий возможность бесплатно обучаться в Университете Иннополис, — им останется только подтвердить грант баллами ЕГЭ.
Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»